Cerdanyola profite de la seconde mi-temps pour battre Prat (2-1)

19/09/2021 à 20:04 CEST

Les Cerdanyola a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Imbécile ce dimanche dans le Municipale Les Fontetes. Les Cerdanyola Il a affronté le match avec l’intention de retracer son score de ligue après avoir perdu le dernier match contre le Numance par un score de 2-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le Imbécile il a remporté dans son fief 2-0 son dernier match dans la compétition contre le Espanyol B. Après le match, l’équipe Sardaño est quatrième, tandis que la Imbécile il est neuvième après la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période, l’équipe de Sardaño a marqué un but, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce au succès devant le but de Dani Marti à 63 minutes. Après une nouvelle pièce, le score a augmenté Cerdanyola par un but à onze mètres Pitou à la 73e minute, permettant le 2-0. Il a réduit les distances Imbécile avec un peu de Kuku juste avant le coup de sifflet final, précisément à 87, concluant le match avec un score de 2-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Cerdanyola a donné accès à Pitou et je peins pour Ruben Giménez et Servetti, Pendant ce temps, il Imbécile a donné accès à oranger, Gros et Civil pour Scories, Salvans de Pau et Lucas Pariente.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, trois pour Santiago Varèse Nafa, Dani Marti et Ruben Giménez, de l’équipe locale et trois pour Hector, Padilla et Lucas Pariente, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Cerdanyola il reste six points et le Imbécile avec quatre pointes.

Le lendemain, l’équipe de Toni Carrillo l’affrontera Badalona, Pendant ce temps, il Imbécile de Pedro Dolera sera mesuré par rapport Terrassa.

Fiche techniqueCerdanyola :Becerra, Dani Martí, Juan Carlos Oliver, Kilian, Santiago Varese Nafa, Rubén Gimenez (Pitu, min.59), Sanmarti, Nils, Marcel Serramitja, Baldeh Kandeh et Servetti (Pinto, min.78)Imbécile:Craviotto, Genis, Rosales, Escoruela (Naranjo, min.46), Lucas Pariente (Civil, min.81), Héctor, Yeray, Guzmán, Padilla, Kuku et Pau Salvans (Grease, min.57)Stade:Municipale Les FontetesButs:Dani Martí (1-0, min. 63), Pitu (2-0, min. 73) et Kuku (2-1, min. 87)