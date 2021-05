Cerdanyola quitte l’UE Vilassar de Mar sans les éliminatoires de promotion de la troisième division et se qualifie pour les demi-finales (3-2)

23/05/2021 à 22h00 CEST

le Cerdanyola a gagné 3-2 à UE Vilassar de Mar lors de leur rencontre des quarts de finale des éliminatoires de promotion de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche dans le Municipale Les Fontetes. Après ce résultat, les sardañolense continueront dans les éliminatoires de promotion de la troisième division au moins pendant la phase suivante, en attendant d’affronter leurs prochains prétendants.

La première moitié du duel a commencé de manière favorable pour lui Cerdanyola, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Javier Lopez à la minute 6. L’équipe locale a rejoint à nouveau, se distançant en établissant 2-0 grâce à un but de Servetti à la 38e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

La deuxième mi-temps a débuté de manière imbattable pour l’équipe de Vilasarense, qui s’est approchée du tableau de bord grâce à un but de Edu Domingo en minute 54. Cependant, l’équipe Sardaño a augmenté le score grâce au succès de Pitu à 71 minutes. L’équipe visiteuse a réduit les écarts avec un but de onze mètres Fran Fuentes à la 72e minute, clôturant ainsi la confrontation avec un score final de 3-2.

Avec la victoire de Cerdanyola, les joueurs continuent au tour suivant des éliminatoires de promotion de la troisième division, tandis que le UE Vilassar de Mar quitter la compétition à ce stade.

Fiche techniqueCerdanyola:Manu, Uri, Rubén Gimenez, Dani Martí, Pitu, Pinto, Servetti, Jonny, Javier López, Nils et AlbertoUE Vilassar de Mar:Alberto, Borges, Fran Fuentes, Eslava Carrasco, Santiago Varese Nafa, Cano, Xavier, Ángel Pérez, Pep Mateu, Granero Fernández et IvánStade:Municipale Les FontetesButs:Javier López (1-0, min.6), Servetti (2-0, min.38), Edu Domingo (2-1, min.54), Pitu (3-1, min.71) et Fran Fuentes (3 -2, min. 72)