Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques : quand et où la voir

(CNN espagnol) – Plus de deux semaines après avoir vu certains des meilleurs athlètes du monde, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 s’achèvent pour inaugurer les Jeux Paralympiques.

Les Jeux Paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021.

Comme l’inauguration, la cérémonie de clôture se tiendra au stade olympique de Tokyo et aura également une “approche plus simple et plus modérée” alors que la pandémie de covid-19 prend de l’ampleur dans certaines parties du monde.

La cérémonie qui marquera la fin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 embrassera le concept de « Mondes que nous partageons », sous l’idée que « chacun de nous habite son propre monde ».

« Les Jeux nous ont fourni et nous fourniront des éléments pour réfléchir à la diversité et à l’inclusion alors que nous nous dirigeons vers les Jeux paralympiques », peut-on lire sur le site officiel des Jeux olympiques. “Même si nous ne pouvons pas être ensemble, nous pouvons partager le même moment, et c’est quelque chose que nous n’oublierons jamais. C’est ce message important qui, selon nous, créera une cérémonie de clôture qui ouvrira la porte à un avenir meilleur”, ajoutent-ils. .

La cérémonie de clôture mettra à l’honneur à la fois la culture du Japon et celle de la France, pays qui accueillera les prochains Jeux Olympiques en 2024.

Dans le cadre de la tradition olympique, aura lieu la cérémonie d’Anvers, le passage officiel du flambeau du pays hôte au suivant. Ensuite, le gouverneur de Tokyo Yuriko Koike remettra le drapeau olympique au président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, qui le remettra à son tour à Anne Hidalgo, maire de Paris.

A quelle heure est l’heure de fermeture ?

La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 aura lieu le dimanche 8 août 2021 à 20h00 heure locale au Japon.

Horaires dans d’autres parties du monde :

Où voir la cérémonie de clôture ?

Vous pourrez suivre la cérémonie en direct et à la demande sur les réseaux partenaires officiels de diffusion olympique. Dans les pays suivants, vous pouvez voir la transmission dans les services répertoriés :

Argentine

Claro Sports

Télévision publique

TYC

La Colombie

Bien sûr

escargot

États Unis

NBC

Mexique

Bien sûr

image de télévision

Télévision

Télévision aztèque