Cérémonie de commémoration du 20e anniversaire du 11 septembre à Ground Zero

Des milliers de personnes, dont 3 présidents, ont observé une minute de silence à Ground Zero pour marquer le moment exact où un avion d’American Airlines a percuté l’une des tours jumelles du World Trade Center il y a 20 ans.

Président Joe Biden, avec les anciens présidents Obama et Clinton, a observé un moment de silence alors que les gens se souvenaient de l’événement qui a changé leur vie il y a 20 ans.

Près de 3 000 personnes sont mortes à la suite de l’attaque terroriste… un assaut contre l’Amérique qui a déclenché la guerre contre l’Afghanistan – une guerre qui, selon beaucoup, a duré bien trop longtemps.

Divers membres de la famille ont lu les noms de ceux qui ont péri lors de l’attaque.

Bruce Springsteen est monté sur le podium et a chanté “I’ll See You in My Dreams” alors que la foule a tout compris.

Le président Biden quittera New York et visitera les 2 autres sites où les 2 autres avions se sont écrasés – le Pentagone et un champ à Shanksville, en Pennsylvanie.

Le président Obama a déclaré à l’approche de l’anniversaire : « Une chose qui est devenue claire le 11 septembre – et l’est toujours depuis – c’est que l’Amérique a toujours été le foyer de héros qui courent vers le danger afin de faire ce qui est droit.”

Comme vous le savez, l’attaque a été planifiée par le chef d’Al-Qaïda Ousama Ben Laden, qui a été traqué et tué pendant la présidence d’Obama. Le gouvernement américain a conservé un dossier secret sur l’implication de l’Arabie saoudite dans l’attaque, et après la pression croissante des membres des familles de 2 000 personnes qui ont péri… Le président Biden a déclaré que le document serait publié, bien qu’il n’ait pas précisé quand.