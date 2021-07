Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec musique de jeu

Par Stéphany Nunneley

23 juillet 2021 19:56 GMT

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont officiellement commencé aujourd’hui et lors du défilé des athlètes, de la musique de jeu vidéo a été jouée.

La musique a débuté avec le thème de “Overture: Roto’s Theme” d’Athletes Dragon Quest, suivi de Final Fantasy “Victory Fanfare”, Contes de la série “Sorey’s Theme – The Shepherd”, Monster Hunter “Proof of a Hero”, Kingdom Hearts “Olympus Coliseum” et Chrono Trigger, “Frog’s Theme”, respectivement (via Nikkei Asia).

Mais ce n’était pas tout : il y avait de la musique de Sonic the Hedgehog, Ace Combat, Kingdom Hearts, Pro Evo Soccer, et d’autres.

Voici la liste complète des matchs joués aux Jeux olympiques de Tokyo aujourd’hui (merci, CorrinCorrout):

Dragon Quest “Roto’s Theme” Final Fantasy “Victory Fanfare” Contes de la série “Sorey’s Theme – The Shepherd” Monster Hunter series “Proof of a Hero” Kingdom Hearts “Olympus Coliseum” Chrono Trigger “Frog’s Theme” Ace Combat “First Flight” Tales de la série « Royal Capital Dignified » Monster Hunter « Wind of Departure » Chrono Trigger « Robo’s Theme » Sonic the Hedgehog « Star Light Zone » Pro Evolution Soccer (Winning Eleven) « eFootball Walk-on Theme » Final Fantasy « Main Theme » Phantasy Star Univers « Guardians » Kingdom Hearts « Hero’s Fanfare » Gradius « 01 Act I-1 » Nier « Initiator » SaGa series « Makai Ginyu Poetry – SaGa Series Medley 2016 » Soulcalibur « The Brave New Stage of History »

