Cérémonies de mariage civil et de partenariat en plein air à légaliser

Les cérémonies civiles de mariage et de partenariat pourront avoir lieu à l’extérieur pour la première fois en Angleterre et au Pays de Galles à partir du mois prochain.

Les lois pour les locaux approuvés, tels que les hôtels, exigent actuellement que la cérémonie ait lieu dans une salle approuvée ou une structure permanente.

Mais à partir du 1er juillet, ces lieux pourront accueillir tout l’événement à l’extérieur dans le cadre de la légalisation des cérémonies civiles en plein air.

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a déclaré: «Le jour du mariage d’un couple est l’un des moments les plus spéciaux de sa vie et ce changement leur permettra de le célébrer comme ils le souhaitent.

« Dans le même temps, cette étape soutiendra le secteur du mariage en offrant un plus grand choix et en aidant les lieux à répondre à la demande de cérémonies plus importantes. »

Le changement profitera à près de 75 % des mariages non religieux et célébrés dans des locaux agréés, ainsi qu’aux partenariats civils, selon le gouvernement.

Il sera accueilli comme un coup de pouce pour l’industrie du mariage après les difficultés de la pandémie de Covid-19.

Le changement de loi sera introduit par le biais d’un instrument statutaire, ce qui signifie qu’un vote n’aura pas besoin d’avoir lieu.

Pendant ce temps, un assouplissement mineur des restrictions sur les coronavirus en Angleterre verra le plafond de 30 personnes pour les mariages levé à partir de lundi.

Les sites seront plutôt invités à limiter le nombre en fonction de l’espace et à appliquer des mesures de distanciation sociale, y compris le port de couvre-visages à l’intérieur.