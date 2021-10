Cerezo : « Griezmann nous va bien »

Enrique Cerezo C’est le genre de personne qui ne laisse jamais personne indifférent. Parfois, il se salit jusqu’au jarret, mais on apprécie qu’il y ait encore des gens qui se mouillent en ces temps-là. Hier, à Télémadrid, le président de l’Atlético de Madrid a avoué qu’il fait partie de ceux qui pensent que le football doit une Ligue des champions à son équipe après les deux finales perdues contre Madrid et Il était ravi des signatures des anciens joueurs de Barcelone Antoine Griezmann et Luis Suárez.

« Je peux dire que les deux opérations ont été bonnes à la fois pour le Barça, pour l’Atleti et pour les footballeurs », a indiqué Cerezo, qui a reconnu avoir « une relation magnifique » avec l’équipe du Barça. Concernant les contacts entre Simeone et Messi, il a souligné qu’il s’agissait d’une signature « très difficile » en raison de la « puissance économique dont dispose le PSG ». Le président a également évoqué l’obsession de l’univers rojiblanco pour la Ligue des champions, un trophée qui leur résiste : « Nous avons déjà été trois fois en finale. Tous les trois, en raison d’une série de circonstances, ont été perdus. Je pense que le football le doit. nous un. Il y a eu beaucoup de demi-finales et de finales. Mais nous nous rapprochons de l’obtenir. «

Si vous avez le choix ses meilleurs moments en tant que président, Cherry est clair. « Quand la Ligue a été remportée avec Antic après tant d’années, avec ces merveilleux joueurs. L’inauguration du Metropolitano. Aussi les finales que nous avons atteintes, même si certaines ont eu leur part triste, c’est très excitant et très agréable de le vivre », a avoué le leader, qui attend déjà avec impatience le match de Ligue des champions contre Liverpool pour profiter de l’ambiance d’un Wanda Metropolitano rempli à ras bord.