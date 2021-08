Cerezo Osaka accueille Vegalta Sendai dans son fief

08/08/2021 à 12:01 CEST

Lundi prochain à 12h00 se jouera le match de la vingt-troisième journée de la J1 Japanese League, qui mesurera à Cerise d’Osaka et à Vegalta Sendai dans le Stade Yanmar Nagai.

Le Cerise d’Osaka affronte la vingt-troisième journée du tournoi en voulant vaincre sa position après avoir fait match nul 3-3 contre le Sagan tosu à son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 21 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 29 buts pour et 27 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Vegalta Sendai a obtenu une égalité à un contre Consadole Sapporo, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison de la J1 Japanese League, le Vegalta Sendai il en a remporté trois avec un chiffre de 18 buts pour et 36 contre.

Prêtant attention à la performance en équipe à domicile, le Cerise d’Osaka Il a gagné cinq fois, a été battu deux fois et a fait match nul quatre fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Vegalta Sendai Il a gagné une fois et a fait quatre nuls en 11 matchs disputés, des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Cerise d’Osaka.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Cerise d’Osaka et les résultats sont trois défaites et quatre nuls pour les locaux. De même, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Ligue japonaise J1. La dernière fois qu’ils ont joué le Cerise d’Osaka et le Vegalta Sendai dans la compétition, c’était en mai 2021 et ils ont fini par faire match nul 1-1.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate qu’avant la dispute du match, les Cerise d’Osaka est en avance sur le Vegalta Sendai avec une différence de neuf points. Les locaux, avant ce match, sont à la douzième place avec 26 points au classement. En revanche, les visiteurs sont en dix-huitième position avec 17 points.