Cerezo Osaka enregistre un point contre Avispa Fukuoka (2-2)

10/04/2021 à 10h06 CEST

le Cerise Osaka et le Guêpe à égalité à deux lors du match qui s’est déroulé ce samedi dans le Stade Yanmar Nagai. le Cerise Osaka est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Yokohama F. Marinos par un score de 1-0. Du côté des visiteurs, le Guêpe de Fukuoka a récolté un nul nul contre lui Crevette Osaka, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe locale a été placée en troisième position, tandis que le Guêpe il est resté à la onzième place à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la mi-course du match, en deuxième période est venu le but pour lui Guêpe de Fukuoka, qui a créé sa lumière avec un objectif de Yoshioka dans la minute 67. Cependant, le Cerise Osaka a réussi l’égalité en mettant le 1-1 dans un but de Nakajima à 69 minutes. Plus tard, l’équipe locale a marqué grâce à un but de Kato à la 76e minute, permettant le 2-1. L’équipe visiteuse est à égalité grâce à l’objectif de Juanma dans la foulée, en 88, concluant le match avec un résultat de 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Cerise Osaka de Levir Culpi soulagé Nakajima, Kato et Matsuda pour Nishikawa, Okubo et Toyokawa, tandis que le technicien du Guêpe, Shigetoshi Hasebe, a ordonné l’entrée de Yuzawa, Juanma, Ishizu, Caué et Watari fournir Kitajima, Bruno Mendes, Kanamori, Tanabe et Yoshioka.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Guêpe (Nara et Juanma). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a provoqué l’expulsion de Shichi. Au contraire, l’équipe locale a laissé le jeu sans cartes.

Avec ce résultat, le Cerise Osaka il obtient 17 points et le Guêpe avec 10 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe d’Osaka affrontera le Rouges Urawa et, pour sa part, le Guêpe de Fukuoka le fera contre lui FC Tokyo.

Fiche techniqueCerezo Osaka:Jin-Hyeon Kim, Nishio, Shindo, Maruhashi, Matsuda, Fujita, Okuno, Kiyotake, Nishikawa (Nakajima, min 62), Toyokawa (Matsuda, min 74) et Okubo (Kato, min 73)Guêpe de Fukuoka:Murakami, Douglas Grolli, Nara, Shichi, Salomonsson, Hiroyuki, Tanabe (Caué, min 81), Kitajima (Yuzawa, min 17), Yoshioka (Watari, min 81), Bruno Mendes (Juanma, min 74) et Kanamori (Ishizu, min 74)Stade:Stade Yanmar NagaiButs:Yoshioka (0-1, min.67), Nakajima (1-1, min.69), Kato (2-1, min.76) et Juanma (2-2, min.88)