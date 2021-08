Cerezo Osaka et Vegalta Sendai font match nul 0-0 au Yanmar Stadium Nagai (0-0)

09.08.2021 à 14h00 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Stade Yanmar Nagai et qui a affronté le Cerise d’Osaka et à Vegalta Sendai il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Le Cerise d’Osaka Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 3-3 lors du dernier match joué contre lui Sagan tosu et pour le moment, il avait une séquence de trois matchs nuls consécutifs. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Vegalta Sendai n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Consadole Sapporo et a eu une série de trois tirages consécutifs. Avec ce résultat, l’équipe d’Osaka est douzième après la fin du match, tandis que le Vegalta Sendai est dix-huitième.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

En deuxième période, les deux Cerise d’Osaka et le Vegalta Sendai Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Dans le chapitre sur les changements, le Cerise d’Osaka de Lévir Culpi soulagé Araï, Fujita Oui Toyokawa pour Takagi, Kiyotake Oui Taggart, tandis que le technicien du Vegalta Sendai, Makoto Téguramori, a ordonné l’entrée de Oti, Cardoso, Uehara Oui Ryoma kida fournir Sekiguchi, Akasaki, Foguinho Oui Kato.

L’arbitre a décidé de mettre en garde deux joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Seko et par le Vegalta Sendai admonesté Cardoso.

Après cette égalité en fin de match, le Cerise d’Osaka il s’est classé douzième au classement avec 27 points. Pour sa part, Vegalta Sendai avec ce point, il a obtenu la dix-huitième place avec 18 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe d’Osaka jouera à domicile contre le Guêpe de Fukuoka, Pendant ce temps, il Vegalta Sendai cherchera le triomphe dans son stade devant Yokohama.

Fiche techniqueCerezo Osaka :Jin-Hyeon Kim, Tiago Pagnussat, Seko, Maruhashi, Nishio, Harakawa, Okuno, Kiyotake (Fujita, min.66), Takagi (Arai, min.46), Sakamoto et Taggart (Toyokawa, min.70)Vegalta Sendai :Slowik, Yoshino, Tawiah, Ishihara, Takumi Mase, Tomita, Foguinho (Uehara, min.76), Nishimura, Kato (Ryoma Kida, min.76), Sekiguchi (Oti, min.67) et Akasaki (Cardoso, min.76) )Stade:Stade Yanmar NagaiButs:0-0