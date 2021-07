Cerezo Osaka et Vissel Kobe font match nul 1-1 et les points sont partagés

in

17/07/2021 à 14h00 CEST

le Cerise d’Osaka et le Vissel Kobé à égalité à un dans le match disputé ce samedi dans le Stade Yanmar Nagai. le Cerise d’Osaka est venu avec l’intention de retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Tokushima Vortis par un score de 1-2. Quant à l’équipe visiteuse, le Vissel Kobé Il venait de battre 3-1 dans son fief à bellmar Shonan lors du dernier match joué. Avec ce résultat, l’équipe locale s’est placée en douzième position, tandis que la Vissel Kobé il est arrivé à la troisième place à l’issue du duel.

La première mi-temps de la confrontation a débuté de manière favorable pour l’équipe de Kobe, qui a sorti la lumière grâce à un but de Furuhashi à la 30e minute, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 0-1.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Cerise d’Osaka, qui a fait match nul avec un but de Toriumi peu de temps avant la fin, plus précisément en 1990, mettant fin au match avec un résultat final de 1-1.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Cerise d’Osaka qui sont entrés dans le jeu étaient Kato, Takagi, Matsuda Oui Toriumi remplacement Kiyotake, Tameda, Okubo Oui Tiago Pagnussat, tandis que les changements dans le Vissel Kobé Ils étaient Hironaga, Inoue, Masuyama, Sasaki Oui Masika, qui est entré pour remplacer Iikura, Nakasaka, Samper, Furuhashi et Douglas.

Avec cette cravate, le Cerise d’Osaka il a été placé à la douzième place du classement avec 24 points. Pour sa part, Vissel Kobé avec ce point, il est resté en troisième position avec 40 points, en mesure d’accéder à la Ligue des champions de l’AFC, à la fin du match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le FC Tokyo, Pendant ce temps, il Vissel Kobé jouera contre lui Crevette Osaka.

Fiche techniqueCerezo Osaka :Jin-Hyeon Kim, Tiago Pagnussat (Toriumi, min.88), Nishio, Maruhashi, Matsuda, Okuno, Harakawa, Kiyotake (Kato, min.46), Tameda (Takagi, min.46), Sakamoto et Okubo (Matsuda, min. .88)Vissel Kobé :Iikura (Hironaga, min.58), Kobayashi, Ryuho Kikuchi, Hatsuse, Sakai, Samper (Masuyama, min.81), Yamaguchi, Goke, Nakasaka (Inoue, min.64), Douglas (Masika, min.81) et Furuhashi (Sasaki, min.81)Stade:Stade Yanmar NagaiButs:Furuhashi (0-1, min. 30) et Toriumi (1-1, min. 90)