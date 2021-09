Cerezo Osaka marque 0-3 au stade Consadole Sapporo

08/09/2021 à 14h00 CEST

Les Cerise d’Osaka a clôturé une magnifique performance contre Consadole Sapporo, qu’il a battu 0-3 lors du match joué dans le Dôme de Sapporo ce mercredi. Les Consadole Sapporo Il a abordé le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir subi une défaite 0-2 lors du match précédent contre le Kawasaki Frontale. Du côté des visiteurs, le Cerise d’Osaka a remporté à l’extérieur 0-1 son dernier match dans la compétition contre Crevette Osaka. Avec ce bon résultat le Cerise d’Osaka est douzième à la fin du match, tandis que le Consadole Sapporo est dixième.

La première partie du duel a commencé de manière positive pour l’équipe d’Osaka, qui a débuté au Dôme de Sapporo avec un peu de Fujita, terminant la première période avec un 0-1 à la lumière.

La deuxième partie de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les Cerise d’Osaka, qui a augmenté son score par rapport à son adversaire avec un but de Matsuda à 51 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui a pris ses distances grâce à un but de Okubo près de la conclusion, en 88, terminant le match avec le score de 0-3.

L’entraîneur de la Consadole Sapporo a donné accès à Tucic, Bothroyd, Yanagi et Douglas pour Suga, Ogashiwa, Aoki et Arano, Pendant ce temps, il Cerise d’Osaka a donné le feu vert à Matsuda, Inui, Okubo, Tiago Pagnussat et Nishikawa, qui est venu remplacer Yamada, Nakajima, Kato, Koïké et Sakamoto.

Dans le duel, l’arbitre a donné un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Tiago Pagnussat.

Avec cette bonne performance, le Cerise d’Osaka il monte à 33 points en J1 Ligue japonaise et se place à la douzième place du classement. Pour sa part, Consadole Sapporo il reste avec 36 points avec lequel il a affronté la dix-neuvième journée.

Le prochain match de la J1 Japanese League pour lui Consadole Sapporo est contre lui Cerise d’Osaka, Pendant ce temps, il Cerise d’Osaka affrontera le Consadole Sapporo.

Fiche techniqueConsadole Sapporo :Sugeno, Miyazawa, Takamine, Tanaka, Komai, Arano (Douglas, min.74), Fernandes, Suga (Tucic, min.46), Kaneko, Aoki (Yanagi, min.74) et Ogashiwa (Bothroyd, min.59)Cerezo Osaka :Jin-Hyeon Kim, Seko, Nishio, Koike (Tiago Pagnussat, min.82), Matsuda, Harakawa, Fujita, Nakajima (Inui, min.46), Sakamoto (Nishikawa, min.82), Kato (Okubo, min.76 ) et Yamada (Matsuda, min.46)Stade:Dôme de SapporoButs:Fujita (0-1, min. 46), Matsuda (0-2, min. 51) et Okubo (0-3, min. 88)