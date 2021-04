Cerezo Osaka s’impose face aux Urawa Reds en seconde période (1-0)

18/04/2021 à 10h14 CEST

le Rouges Urawa ne pouvait pas battre le Cerise Osaka, qui a gagné 1-0 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Yanmar Nagai. le Cerise Osaka a affronté le match en voulant dépasser son score au classement après avoir subi une défaite 3-2 lors du match précédent contre le Kawasaki Frontale. Concernant l’équipe visiteuse, le Rouges Urawa a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Tokushima Vortis dans son fief et le Shimizu S-Pulse à l’extérieur, par 1-0 et 0-2 respectivement et accumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe d’Osaka est troisième, tandis que le Rouges Urawa il est neuvième à la fin du duel.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la moitié de la réunion est venu le but pour lui Cerise Osaka, qui en a profité pour ouvrir le tableau de bord grâce au succès de Maruhashi à la 66e minute, mettant ainsi fin au duel avec un résultat final de 1-0.

L’entraîneur du Cerise Osaka a donné accès à Nakajima, Yamada, Kato Oui Matsumoto pour Kiyotake, Nishikawa, Okubo Oui Toyokawa, Pendant ce temps, il Rouges Urawa a donné le feu vert à Koroki Oui Sugimoto, qui est venu remplacer Ito Oui Cabot.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Rouges Urawa (Nishi, Iwanami Oui Shibato), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Cerise Osaka monte à 21 points et reste en position pour accéder à la Ligue des champions de l’AFC et à la Rouges Urawa continue avec 14 points.

Fiche techniqueCerezo Osaka:Jin-Hyeon Kim, Nishio, Shindo, Maruhashi, Matsuda, Fujita, Okuno, Kiyotake (Nakajima, min.46), Nishikawa (Yamada, min.46), Toyokawa (Matsumoto, min.87) et Okubo (Kato, min. 82)Rouges Urawa:Nishikawa, Makino, Iwanami, Yamanaka, Nishi, Shibato, Koizumi, Ito (Koroki, min.46), Sekine, Akimoto et Muto (Sugimoto, min.84)Stade:Stade Yanmar NagaiButs:Maruhashi (1-0, min. 66)