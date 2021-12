Certaines cartes SD ne fonctionnent pas correctement avec les MacBook Pro 2021 14 et 16 pouces

L’emplacement du lecteur de carte SD sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces ne fonctionne pas comme prévu avec certaines cartes SD, selon plusieurs rapports sur les forums MacRumors.



Dans un long fil de plainte, les lecteurs de MacRumors ont détaillé les problèmes qu’ils rencontrent avec certaines cartes SD, et il semble y avoir peu de cohérence entre les rapports et les cartes SD concernées. Certaines cartes SD se bloquent et ne sont pas accessibles, tandis que d’autres ont des vitesses de transfert inhabituellement lentes. Le lecteur de MacRumors Wildct explique le problème :

Mêmes problèmes avec le M1 Pro 14 « . Cela semble juste être super floconneux et incohérent. La moitié du temps, il reconnaîtra la carte avec succès (bien que cela prenne de 30 s à 1 m) et la moitié du temps, il lancera une erreur. Ce sont toutes les cartes Sandisk Ultra, à la fois XC et HC, qui ont été formatées dans mon appareil photo. J’ai essayé de les reformater avec le MBP et cela n’a pas semblé faire de différence. Toutes mes cartes fonctionnent comme prévu dans mes 3 autres lecteurs de cartes USB.

Dans certaines situations, il y a juste un message d’erreur lors de la tentative d’utilisation de la carte SD, parfois le Finder se bloque, et parfois la carte SD prend plusieurs minutes pour être accessible. Du lecteur MacRumors 2Stepfan :

C’est très frustrant. J’espérais que l’importation depuis la carte SD, y compris la prévisualisation des images, serait rapide sur mon nouveau MBP 14 « . J’ai une carte SD de 64 Go assez récente qui fonctionnait bien. Mais les photos sur le MBP utilisant la fente pour carte SD interne prennent quelques minutes à afficher des photos et parfois se bloquer à mi-chemin. Parfois, le Finder se bloque aussi.

D’après le fil, le formatage ne semble pas être le problème, bien qu’il puisse être un facteur. Il ne semble pas non plus y avoir de fil conducteur entre les cartes qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, mais plusieurs utilisateurs ont signalé que l’utilisation d’un lecteur de carte SD via USB-C fonctionne lorsque la fente pour carte SD ne fonctionne pas. Du lecteur de MacRumors Wilberforce :

J’ai essayé de nombreuses cartes et je n’ai trouvé aucun modèle de marque, de taille, de type, de format, d’âge. Semble être complètement aléatoire. La seule chose qui est cohérente, c’est que si une carte fonctionne, elle fonctionne toujours, et si une carte ne fonctionne pas correctement, elle ne fonctionne jamais correctement. Le reformatage, même vers tous les autres formats possibles, ne fait aucune différence. Sandisk, Sony, Samsung, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go, UHS-I, UHS-II, micro-SD, FAT32, exFAT, ne fait aucune différence. 100% de mes cartes fonctionnent parfaitement via un dongle.

Certains lecteurs qui ont contacté Apple ont été informés que la société était au courant du problème et qu’un correctif allait être apporté dans une future mise à jour logicielle, mais il n’est pas clair s’il s’agit d’un problème matériel ou logiciel. Certains utilisateurs qui ont eu des problèmes ont remplacé leur MacBook Pro et n’ont pas continué à avoir des problèmes, donc on ne sait pas exactement ce qui pourrait se passer.

De nombreux rapports concernent des cartes SD plus anciennes et il peut y avoir un problème particulier avec certaines cartes de 128 Go, mais pour la plupart, les plaintes sont omniprésentes en termes de marque, de vitesse et de capacité de la carte SD.

Un utilisateur a signalé que la version bêta de macOS Monterey 12.1 avait résolu le problème, mais une autre personne sur Reddit a déclaré que la version bêta la plus récente ne le résolvait pas, nous ne savons donc pas non plus si macOS Monterey 12.1 pourrait avoir un correctif.

Les personnes concernées qui ne peuvent pas utiliser leurs cartes SD avec l’emplacement pour carte SD peuvent accéder à leurs cartes en utilisant un dongle de lecteur de carte SD, ce qui n’est pas une solution idéale mais fournit au moins un moyen d’obtenir le contenu de la carte SD sur un M1 Pro ou M1 Max Mac.