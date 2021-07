Certaines commandes Siri pour les applications tierces cesseront de fonctionner avec iOS 15

Apple a envoyé aujourd’hui un e-mail aux développeurs pour leur faire savoir qu’une poignée d’intentions Siri ne sont plus prises en charge. Si les clients appellent ces commandes via Siri pour une application de prise en charge dans iOS 15 ou version ultérieure, Siri répondra simplement que la demande ne peut pas être traitée.

Les domaines Siri concernés incluent la réservation de courses, la configuration de véhicules via Siri sur CarPlay et la recherche de photos tierces. Bon nombre de ces intentions SiriKit ont été introduites lorsque la prise en charge tierce de Siri a été ajoutée pour la première fois au système dans iOS 10. Apple n’a pas fourni de raison pour leur suppression brutale.

Depuis la mise en œuvre initiale de SiriKit, Apple a intégré des workflows de raccourcis dans iOS et ceux-ci peuvent être invoqués via Siri à l’aide de mots-clés. Cependant, les interactions avec les intentions natives de SiriKit étaient toujours plus sophistiquées et prenaient en charge une gamme beaucoup plus large de langage naturel en entrée.

L’explication la plus probable pour laquelle Apple met fin à la prise en charge de ces intentions est que l’adoption par les développeurs était faible et que les clients ne les utilisaient tout simplement pas beaucoup. Par exemple, Uber était en fait un partenaire de lancement pour les intentions de réservation de trajet maintenant supprimées et a offert la fonctionnalité pendant quelques années, mais l’intégration a été supprimée en 2018.

Néanmoins, s’il vous arrive d’utiliser une application qui tire parti de ces fonctionnalités Siri, vous n’aurez pas de chance sur iOS 15.

Les commandes Siri qui ne sont plus prises en charge incluent toutes les options de configuration de voiture pour les véhicules CarPlay compatibles, le support visuel QR, toutes les capacités de réservation de trajet, le paiement de factures, la recherche de photos et certaines commandes de liste de tâches telles que l’ajout à une note, la suppression d’une tâche ou créer une nouvelle liste de tâches.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :