Certaines des équipes participant au DPC 2022

Jetons un coup d’œil à certaines des équipes participant au prochain DPC 2022 et découvrons quelles organisations accueillent les visites.

Juste un jour après avoir appris plus d’informations sur le nouveau DPC, il est temps de vérifier les équipes. Team Spirit a surpris tout le monde à TI 10, prouvant encore une fois que Dota 2 est l’un des jeux les plus imprévisibles. Le succès de l’équipe de SIC incitera plusieurs personnes à tenter leur chance et à voir s’ils peuvent figurer parmi les meilleurs.

En parlant des meilleurs, nous connaissons déjà les noms de la plupart des équipes qui participeront aux prochaines tournées. Comme nous l’expliquions dans notre article précédent, Valve a décidé d’apporter des modifications intéressantes. Au lieu d’inclure deux tournées, nous en aurons trois. Chacun comprendra une ligue régionale et un majeur. Ce dernier offrira des points DPC, qui augmenteront au fil du temps à l’approche de TI11. Par conséquent, les tournois qui se déroulent avant TI seront certainement les plus intéressants à regarder. Quant à la Ligue Régionale, elle sera divisée en Division 1 et Division 2.

Cela étant dit, voyons ce que nous savons des équipes et des organisations que nous aurons la chance de voir lorsque la nouvelle saison commencera, le 29 novembre.

Amérique du Nord

La société organisatrice des événements NA est ESL One. Cela ne surprend probablement pas certains d’entre vous car ESL est l’un des plus grands noms de Dota 2 professionnel. La marque est responsable de certains des meilleurs tournois au fil des ans.

Selon les informations officielles, ESL One organisera les ligues régionales en NA. La liste des équipes de la Division 1 comprend les équipes suivantes :

Quincy Crew Evil Geniuses Team Undying Black N Yellow Arkosh Gaming D2 Hustlers 4Zoomers simplement TOOBASED

Quant à ceux de la division 2, les noms sont les suivants :

The Cut feutre 5ManMidas Electronic Boys Bumble bEE.

Les deux dernières équipes doivent gagner leur sport via les qualifications ouvertes. Il y en aura deux, et vous pouvez vous inscrire si vous pensez avoir ce qu’il faut.

Europe de l’Est (CEI)

La scène Dota 2 d’Europe de l’Est est en feu après le succès de Team Spirit à TI 10. Il s’agissait du premier grand trophée de Dota 2 pour la région après la conquête de Na’Vi à TI 1, il y a près de dix ans.

Si vous aimez cette région dans Dota 2, vous aurez la chance de regarder la Ligue régionale, qui est organisée par Epic Esports Events d’EPICENTER. Contrairement à NA, les équipes de SIC auront trois qualifications ouvertes qui leur permettront d’entrer dans la liste avec les équipes de Division 2. Cela dit, voici les noms des équipes qui participeront à la Division 1 de l’Europe de l’Est.

PuckChamp Team Spirit HellRaisers Team Unique Virtus.Pro AS Monaco Gambit Natus Vincere Team Empire

Ceux qui doivent se battre en deuxième division incluent :

Fantastic Five Nemiga Gaming Ex-XactJlebpl Prosti Esli Winstrike Team

Europe de l’Ouest

Au moment de la rédaction de cet article, nous ne connaissons pas beaucoup d’informations sur les équipes et les divisions. Ce que nous savons, c’est que DreamHack sera l’organisation derrière les différentes ligues régionales de cette région Dota 2. C’est l’une des plus anciennes sociétés de jeux au monde, elle fera donc du bon travail en hébergeant les ligues. Les équipes de l’Ouest de l’UE auront la chance de participer à deux qualifications ouvertes.

Nous n’avons pas encore d’informations sur les autres régions de Dota 2 – Chine, SEA et Amérique du Sud. Cependant, nous garderons cet article à jour avec toutes les dernières informations dès qu’elles seront disponibles. En attendant, assurez-vous de nous suivre sur Twitter pour plus d’actualités sur l’esport et Dota 2.

Image vedette : ESPAT/ManLok Fung

