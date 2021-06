Certaines des meilleures nouvelles fonctionnalités de macOS Monterey ne seront disponibles que sur les Mac M1 – .

Lorsque la puce M1 a été annoncée en novembre dernier, Apple a confirmé qu’elle abandonnerait les puces Intel dans deux ans. En attendant, Apple continuera à vendre des Mac à processeur Intel, mais ces appareils ne prendront pas toujours en charge les dernières fonctionnalités de macOS. En fait, comme vous pouvez le voir sur la page d’aperçu macOS Monterey d’Apple, certaines des fonctionnalités les plus intéressantes à venir sur Mac, MacBook et Mac mini seront exclusives aux appareils dotés de silicium Apple.

Comme repéré par MacRumors, les fonctionnalités macOS Monterey suivantes à venir cet automne ne fonctionneront qu’avec les Mac M1, donc à moins que vous n’achetiez un nouvel iMac, MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces ou Mac mini entre novembre 2020 et maintenant, vous aurez pour mettre à niveau votre ordinateur pour les utiliser :

Mode portrait dans FaceTime: Inspiré des portraits que vous prenez dans l’application Appareil photo, le mode Portrait de FaceTime brouille votre arrière-plan et met l’accent sur vous.

Texte en direct dans les photos: Le texte est désormais complètement interactif dans toutes vos photos, vous pouvez donc utiliser des fonctions telles que copier-coller, rechercher et traduire. Live Text fonctionne dans Photos, Capture d’écran, Quick Look et Safari.

Une toute nouvelle expérience de ville dans Maps: Explorez des villes comme San Francisco, Los Angeles, New York et Londres avec des détails sans précédent pour l’élévation, les routes, les arbres, les bâtiments, les points de repère et plus encore.

Globe interactif dans Maps: Découvrez la beauté naturelle de la Terre avec un globe 3D riche et interactif, comprenant des détails considérablement améliorés pour les chaînes de montagnes, les déserts, les forêts, les océans et plus encore.

Voix de synthèse vocale neuronale dans plus de langues: Les dernières voix neuronales de synthèse vocale sont désormais disponibles dans plus de langues : suédois (Suède), danois (Danemark), norvégien (Norvège) et finnois (Finlande).

Dictée sur l’appareil: La dictée au clavier s’améliore au fur et à mesure que vous utilisez votre appareil et se personnalise au fil du temps. La dictée sur l’appareil aide à protéger votre vie privée en effectuant tous les traitements complètement hors ligne. La dictée dans la recherche utilise la dictée sur serveur. Disponible en arabe (Arabie saoudite), cantonais (Hong Kong), anglais (Australie, Canada, Inde, Singapour, Royaume-Uni, États-Unis), français (France), allemand (Allemagne), italien (Italie), japonais (Japon), coréen (Corée), chinois mandarin (Chine continentale, Taïwan), russe (Russie), espagnol (Mexique, Espagne, États-Unis), turc (Turquie) et chinois Yue (Chine continentale).

Dictée continue: avec la dictée sur l’appareil, vous pouvez dicter du texte de n’importe quelle longueur sans délai (auparavant limité à 60 secondes).

Comme nous l’avons dit plus tôt cette semaine, macOS Monterey est presque certainement la plus excitante de toutes les mises à jour logicielles présentées par Apple à la WWDC 2021, mais nous n’avions pas réalisé qu’une partie importante de ces fonctionnalités serait limitée aux Mac M1. De toute évidence, cela incite les consommateurs à passer au silicium Apple, mais pour ceux qui ne le peuvent pas, ils obtiennent une version rabougrie de Monterey.

Apple n’a fourni aucune autre explication sur les raisons pour lesquelles les Mac à processeur Intel devaient être laissés de côté, mais si vous avez un compte développeur, vous pouvez en fait télécharger la première version bêta dès maintenant et voir quelle est la première version de la mise à jour. a à offrir sur votre appareil.

