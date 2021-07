Certaines écoles donneront aux enfants une matinée de congé après la finale de l’Euro anglais

Certains écoliers en Angleterre se font mentir après la finale de l’Euro dimanche (Photo: Mega/.)

Qu’il rentre à la maison ou non, le lundi matin ne sera pas facile – à moins d’être élève dans l’une de ces écoles.

Les chefs d’établissement de haut en bas du pays donnent aux enfants une matinée de repos après la finale de l’Euro de l’Angleterre contre l’Italie dimanche.

Avec le coup d’envoi à 20 heures et une possibilité de prolongation et de pénalités, il pourrait s’écouler près de 23 heures avant que la nation ne sache si les Trois Lions remporteront leur premier trophée en 55 ans.

Certains chefs ont accepté que des absences supplémentaires soient une possibilité distincte lundi et ont annulé la première leçon de la journée en reconnaissance des circonstances particulières.

Le personnel supérieur de l’école primaire Rossmere à Hartlepool a déclaré aux parents et aux soignants que le choc contre l’histoire est «une opportunité d’apprentissage».

Annonçant une heure de début unique à 10h30, un porte-parole de l’école a déclaré à TeessideLive: “Nous préférerions que les enfants soient reposés et prêts à apprendre à l’école plutôt que d’être absents toute la journée ou grincheux.”

Gemma Donnelly, directrice de l’école Braywick Court à Bray, Berkshire, a déclaré aux parents que les enfants ne seraient pas marqués comme étant en retard s’ils sont arrivés avant 10h30.



Les enfants n’ont pas vraiment attendu longtemps pour leur première finale en Angleterre – mais cela ne la rend pas moins importante (Photo: PA)

Dans une lettre aux familles, elle a déclaré: “Cela vous donne la possibilité de rester éveillé tard et de regarder le match, ou de le regarder le matin avant de venir à l’école si vous le souhaitez.”

L’école primaire Ingleby Mill de Stockton a tweeté: “ Si votre enfant est un fan de football et qu’il est susceptible de rester debout jusqu’après 23 heures le dimanche pour regarder la finale, alors laissez-le rester au lit un peu plus longtemps et arriver à l’école avant 10 h 30 le lundi .

« L’école commencera toujours à 8h30 – 9h00 mais les enfants arrivant jusqu’à 10h30 ne seront pas marqués en retard. »



L’Angleterre affrontera l’Italie dimanche à domicile au stade de Wembley (Photo: PA)

Sandringham School, une école secondaire de St Albans, Hertfordshire, a tweeté que l’école commencera avec une heure de retard car ” ce n’est pas souvent que nous nous qualifions pour une grande finale de football “.

Les chefs d’établissement agissent de manière préventive après une augmentation des absences dans certaines écoles après la victoire de l’Angleterre en prolongation contre le Danemark mercredi soir.

Pepe Di’Iasio, vice-président de l’Association of School and College Leaders (ASCL) et directeur du Wales High School près de Sheffield, a déclaré: «Notre assiduité est généralement très bonne, elle est bien supérieure à la moyenne nationale.

«Mais nous avons eu le triple du nombre d’absences inconnues, d’absences non déclarées, que ce que nous aurions un jour normal.



Boris Johnson n’a pas exclu un jour férié festif à un moment donné, mais pour beaucoup, le lundi matin est en passe d’être une… lutte (Photo: .)

“Cela peut ne pas être dû au seul match de l’Angleterre, cela peut être dû à la pandémie, mais notre équipe de présence signale certainement qu’elle a dû passer plus d’appels que la normale pour cette période de l’année.”

Un jour férié festif lundi n’aura pas lieu, le secrétaire aux transports Grant Shapps déclarant qu’il “ne veut pas nuire” au résultat en déclarant un jour de congé avant qu’un ballon ne soit botté.

Plus : Royaume-Uni



Mais Boris Johnson n’a pas exclu d’accorder aux travailleurs un jour de congé supplémentaire à un moment donné pour célébrer la victoire de l’Angleterre.

La FA aurait déjà décidé de retarder toute parade de la victoire jusqu’après l’expiration des restrictions de Covid-19 et ne demandera pas aux joueurs de revenir tôt de leurs vacances d’avant-saison.

