Certaines entreprises peuvent désormais mettre à niveau leurs Mac tous les 90 jours grâce au financement des partenaires Apple

Apple a récemment lancé un nouveau programme sur son portail d’entreprise qui permet des mises à niveau Mac tous les 90 jours avec un financement via un tiers certifié. Grâce au CIT, les entreprises peuvent obtenir un modèle de base (999 $) Macbook Air pour 30 $/mois avec la possibilité de le mettre à niveau en 3 mois si un nouveau modèle sort.

Alors qu’Apple avait plusieurs options de financement pour les entreprises remontant à l’époque pré-iPhone via ses propres services financiers Apple, cette nouvelle offre de CIT est la première fois que nous voyons Apple répondre à quelque chose que les entreprises (et de nombreux consommateurs) ont demandé : Un programme de mise à niveau Mac.

Le nouveau programme a été repéré pour la première fois par Max Winebach sur Twitter, qui a partagé une capture d’écran lundi. On ne sait pas pourquoi certaines entreprises voient cette offre et pourquoi d’autres non, mais les prix sont répertoriés comme suit :

Comme mentionné précédemment, les clients professionnels peuvent retourner ou échanger leurs Mac après trois mois. Si vous êtes dans une situation où vous mettez régulièrement votre Mac à niveau à chaque nouvelle version, ce modèle peut être très logique d’un point de vue comptable. Selon la façon dont vous amortissez vos ordinateurs portables, des options de financement simples peuvent vous aider à l’amortir chaque mois tout en obtenant une nouvelle mise à niveau chaque fois qu’Apple lance de nouveaux modèles. Si vous utilisiez un MacBook Air 13 pouces avec M1 au cours de la dernière année, vous auriez un moyen facile de passer à un modèle 14 pouces ou 16 pouces sans avoir à vous soucier des échanges ou de la vente en ligne.

Les petits caractères de CIT indiquent que le financement est de 3% du coût total, donc à mesure que vous ajoutez des mises à niveau à votre Mac, le coût mensuel change légèrement. Selon le site Web de CIT, vous demandez un financement par leur intermédiaire, vous signez des documents, CIT émet un bon de commande à Apple, puis votre produit est acheté.

