Certaines entreprises volent vos données, mais celle-ci vous paiera pour cela – .

Dans un monde où la confidentialité des données est de plus en plus prisée par les consommateurs qui en ont assez de voir les entreprises voler et exploiter leurs données en échange de l’utilisation d’applications et de services populaires, une nouvelle idée dans ce sens a commencé à s’imposer. Certaines entreprises, au lieu de voler les données des utilisateurs ou de leur demander de les remettre gratuitement, offrent maintenant la perspective alléchante de compenser réellement les utilisateurs pour cet échange.

Pour une idée de la façon dont cela peut fonctionner dans la pratique, considérez SavvyShares – un nouveau panel d’enquête appartenant aux consommateurs, construit autour de la capture des opinions et des données des consommateurs via un modèle de panel d’enquête. Selon un dépôt auprès de la SEC, les utilisateurs sont rémunérés en échange de permettre le suivi des données de comportement «via un logiciel installé sur le téléphone, la tablette ou l’ordinateur d’un membre (notre` `application »), les données obtenues à partir d’enquêtes et d’entretiens autodéclarés, les données de comportement obtenues de tiers avec le consentement d’un membre, et toute autre donnée sociale ou connexe. »

J’ai compris? Plutôt que d’absorber des données d’utilisateurs non avertis, ou de leur demander en petits caractères d’un accord de conditions de service de les remettre gratuitement, participer à l’arrangement SavvyShares vous donnera des actions de l’entreprise (ainsi que le potentiel de paiement de dividendes. ) en échange de la longueur et de la complexité des sondages que vous remplissez, ainsi que des partages supplémentaires pour permettre à l’entreprise de suivre votre activité numérique via son application.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

«Les données des consommateurs gagneront en valeur car les politiques de confidentialité empêchent les grands collecteurs de données d’accéder et d’utiliser les informations personnelles en ligne», explique SavvyShares sur son site Web. «Le partage de données est désormais sous votre contrôle avec SavvyShares, la seule communauté appartenant à des membres pour l’intelligence de l’information qui vous permet avec une confidentialité exclusive de fournir en toute confiance vos propres données précieuses et de vous récompenser avec des parts de propriété, des dividendes et un bien mondial.

Luth Research, une entreprise de sondages auprès des consommateurs, a lancé SavvyShares en 2020. L’application, mentionnée ci-dessus, fonctionne en arrière-plan sur votre appareil mobile et collecte certaines données lorsque vous vous engagez dans une activité Web.

Pour être sûr, ce n’est pas vraiment une solution pratique ou à long terme au problème de savoir comment mieux promouvoir la confidentialité des données sur le Web. Si le problème est que les sites, les applications et les services numériques consomment, volent, demandent et prennent trop de nos données, le simple fait de compenser les consommateurs pour le problème ne corrige pas ce déséquilibre. Cependant, je souhaite plus de clarté sur la manière dont les consommateurs sont traités dans l’espace numérique – à cette fin, ce type d’arrangement avec SavvyShares est intrigant, même s’il est un peu nouveau. Vous pouvez vous rendre ici pour en savoir plus sur les données collectées par l’entreprise, notamment des «statistiques d’utilisation sur votre activité de navigation en ligne. Lorsque vous naviguez sur Internet comme vous le feriez normalement et que vous partagez des informations telles que le nombre de recherches que vous effectuez et le temps que vous passez sur une page Web. «

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.