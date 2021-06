Certaines fonctionnalités d’iOS 15 nécessitent un iPhone XS ou plus récent

Avec la fin de la WWDC21, toutes les nouvelles versions bêta lancées et installées, nous découvrons presque quotidiennement de nouvelles fonctionnalités à venir sur les appareils Apple. Alors qu’iOS 15 prend en charge les iPhones jusqu’à l’iPhone 6s, certaines fonctionnalités sont exclusives à l’iPhone XS ou plus récent.

La semaine dernière, . a publié toutes les fonctionnalités exclusives de macOS Monterey à venir sur les Mac M1. Maintenant, il est temps de partager quelles fonctionnalités iOS 15 ne seront disponibles que pour les iPhones dotés de la puce A12 Bionic ou plus récente, à savoir iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone SE (2e génération), iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Voici toutes les fonctionnalités disponibles sur quelques iPhones avec iOS 15 :

Audio spatial sur FaceTime : Cette fonctionnalité crée un champ sonore qui permet aux conversations de se dérouler aussi facilement qu’en face à face. Les voix de vos amis sont réparties pour sonner comme s’ils venaient de la direction dans laquelle ils sont positionnés lors de l’appel.

Mode portrait sur FaceTime : Avec iOS 15, il est possible de flouter l’arrière-plan d’un appel pour mettre l’accent sur vous, mais seuls les iPhones équipés de la puce A12 Bionic pourront utiliser cette fonctionnalité.

Globe interactif sur Maps : Seuls les iPhones plus récents pourront découvrir le nouveau globe 3D interactif sur Apple Maps, qui comprend des détails considérablement améliorés pour les chaînes de montagnes, les déserts, les forêts, les océans, etc.

Itinéraires à pied immersifs sur Maps : Allez où vous allez avec des instructions étape par étape affichées en réalité augmentée.

Texte en direct sur les photos : Avec iOS 15, le texte est interactif dans toutes vos photos, vous pouvez donc utiliser des fonctions telles que copier-coller, rechercher et traduire. Le texte en direct fonctionne dans Photos, Capture d’écran, Aperçu rapide et Safari et dans les aperçus en direct avec Appareil photo.

Recherche visuelle : Balayez vers le haut ou appuyez sur le bouton d’information sur n’importe quelle photo pour mettre en évidence les objets et scènes reconnus. Apprenez-en plus sur l’art populaire et les monuments du monde entier, les plantes et les fleurs dans la nature, les livres et les races d’animaux de compagnie.

Nouveaux arrière-plans animés sur Météo : Il existe désormais des milliers de variantes d’arrière-plans animés qui représentent plus précisément la position du soleil, les nuages ​​et les précipitations.

Traitement de la parole sur l’appareil : Avec iOS 15, l’audio de vos requêtes est désormais entièrement traité sur votre iPhone, sauf si vous choisissez de le partager. La puissance de l’Apple Neural Engine permet des modèles de reconnaissance vocale avec la même qualité que la reconnaissance vocale sur serveur.

Clés dans le portefeuille : Ajoutez des clés de maison, d’hôtel, de bureau et de voiture avec un iPhone XR/XS ou plus récent.

Fonctionnalités exclusives de l’iPhone 12 dans iOS 15

Il y a trois fonctionnalités exclusives qui nécessitent un iPhone 12 :

Photos panoramiques : Le mode Panorama de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro a amélioré la distorsion géométrique et capture mieux les sujets en mouvement tout en réduisant le bruit et les bandes de l’image.

Connectivité améliorée sur la 5G : Plus d’expériences d’applications et de systèmes sont améliorées par une connectivité 5G plus rapide, y compris la prise en charge de la sauvegarde sur iCloud et de la restauration à partir d’une sauvegarde iCloud, la diffusion audio et vidéo sur des applications Apple et tierces, le téléchargement de contenu Apple TV+ de meilleure qualité, la synchronisation de photos avec iCloud Photos, mettez à jour les articles Apple News+ pour une lecture hors ligne et téléchargez des modèles d’apprentissage automatique

5G préféré au Wi-Fi : La gamme iPhone 12 donne désormais automatiquement la priorité à la 5G lorsque la connectivité Wi-Fi sur les réseaux que vous visitez occasionnellement est lente, ou lorsque vous êtes connecté à des réseaux captifs ou non sécurisés, afin que vous puissiez profiter d’une connectivité plus rapide et plus sûre.

En dehors de toutes ces fonctionnalités iOS 15, certaines nécessitent un iPhone 7 ou un iPhone 8, ce qui signifie que bien qu’Apple publiera iOS 15 pour les propriétaires d’iPhone 6S et SE (1ère génération), il y a plus de fonctions qu’ils ne recevront pas, comme:

Spatial Audio avec suivi dynamique de la tête : Les auditeurs avec AirPods Pro et AirPods Max peuvent obtenir une expérience encore plus immersive de la musique Dolby Atmos avec le suivi dynamique de la tête d’Apple. Nécessite un iPhone 7.

Stabilité de marche : La stabilité de marche sur iPhone est une mesure de santé unique en son genre qui peut vous donner un aperçu de votre risque de chute. Nécessite un iPhone 8 ou plus récent.

