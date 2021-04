Certaines personnes en F1 ont perdu mon respect pour toujours

Toto Wolff a admis que certains membres du personnel du paddock de Formule 1 ont perdu son respect pour toujours, dans une récente interview avec The Race.

Depuis qu’il a rejoint l’équipe Mercedes en 2013, Wolff s’est fait un nom comme l’un des plus grands chefs d’équipe du sport. Depuis l’aube de l’ère turbo-hybride en 2014, Wolff a mené Mercedes à 103 victoires en 139 courses, avec 206 podiums sur 278 possibles.

Avec son équipe si réussie, Wolff a fait face à beaucoup de critiques et de tentatives pour faire tomber Mercedes une cheville. L’interdiction en 2020 des modes moteurs de qualification et la réduction de l’appui arrière en 2021 sont deux ajustements qui, selon l’équipe, étaient conçus pour les entraver.

« Il y a des domaines où je vois des préjugés contre Mercedes », a déclaré Wolff. «Et ici, dans le groupe dont nous discutons, est-ce un pur biais que quelqu’un veut juste nous pénaliser d’une manière qui est parfois déclenchée par d’autres équipes, ou est-ce quelque chose qui est vraiment important pour le sport?

«Nous avons même accepté certains des préjugés, car nous les connaissions. Nous avons pris la décision consciente de l’accepter. Mais ensuite, il y a des actions claires et évidentes contre l’équipe dans le seul but de nous blesser. Et je lutterai toujours contre ça.

Wolff apparaît comme un homme qui apprécie les valeurs, et le montre lorsqu’il a discuté d’intégrité et de transparence en F1.

«L’intégrité dans un monde où tout est transparent signifie que vous restez fidèle à vos propres valeurs», a-t-il ajouté.

«Il n’y a tout simplement pas un millimètre de marge pour un manque d’intégrité. Et c’est tellement important pour moi que si quelqu’un manque de respect à l’intégrité dans ses relations avec moi, je romprai avec cette personne, quoi qu’il arrive.

La malhonnêteté et le manque de transparence sont une autre chose qui agace Wolff en référence à l’accord entre Ferrari et la FIA au sujet de leur moteur.

«Parce que je suis passionné par le sport et les valeurs du sport», a-t-il déclaré.

«C’est une compétition qui doit être menée sur des bases équitables. Et il y en a qui ont perdu mon respect pour toujours au cours des dernières années, pas un incident en particulier. Et d’autres que je vois à travers leur comportement machiavélique amateur et manipulateur.

«Je vois les sourires qui ont de la haine ou de la négativité envers nous. Et puis, il y a des gens de l’industrie que je respecte beaucoup, et j’ai des liens d’amitié avec eux. Ils essaient de faire de leur mieux pour le sport, tout en maintenant une position neutre pour toutes les équipes.

«Ils ne demandent à personne d’être biaisé envers Mercedes, juste de faire de son mieux pour le sport parce que nous bénéficions tous d’un bon sport. Nous partageons les revenus et meilleur est le spectacle, meilleur est le sport.

«C’est pourquoi, d’une certaine manière, je le prends personnellement parce que je veux protéger l’organisation. Mais de l’autre côté, les études de cas d’individus qui sont autour du paddock, c’est juste très intéressant pour moi de voir cela.

«Ils parlent de la Formule 1 comme d’un char de requin. La plupart d’entre eux sont des poissons rouges qui croient qu’ils sont des requins. Et il y a aussi des bébés requins.