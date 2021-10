Certaines personnes ont-elles la peau bleue | La vie

Il ne s’agit pas de maquillage : la couleur bleue de votre peau est réelle, et c’est votre propre décision. Il souffre d’argyrie, un syndrome associé à une « drogue » controversée et miraculeuse.

Personne n’est né avec peau bleue, et bien qu’il existe des maladies dans le pigment de la peau qui peuvent le provoquer, la plupart des cas de peau bleue sont dus à une exposition prolongée à l’argent.

Il y a eu des cas accidentels, de personnes exposées aux sels d’argent dans leur travail, ou lors de traitements avec des amalgames de nitrate et d’argent dans des tatouages, et des opérations chirurgicales ou dentaires.

Mais les cas les plus frappants de peau bleue proviennent de l’ingestion d’argent colloïdal, un médicament miracle supposé rejeté par la science, mais recommandé par des experts comme l’actrice Gwyneth Paltrow.

L’argent est utilisé depuis 2500 ans pour soigner les infections, principalement du nitrate d’argent.

Il est vrai que ce métal a des propriétés germicides, mais Le nitrate d’argent brûle la peau et perturbe le fonctionnement des vraies drogues.

En raison de ses effets secondaires, il a cessé d’être utilisé en médecine il y a quelques décennies. Mais alors les homéopathes ont découvert argent colloïdal : ions d’argent dissous dans l’eau, qui maintiennent les effets de l’argent sans les effets abrasifs du nitrate d’argent.

Plusieurs études scientifiques réalisées par des institutions aussi prestigieuses que la Clinique Mayo n’ont trouvé aucune propriété curative dans l’argent colloïdal, en l’appliquant directement sur les germes : la plupart ont survécu, même 6 minutes après l’exposition.

Pourtant, il s’est vendu en homéopathie, et certaines personnes l’ont pris très au sérieux…

Le problème avec l’argent colloïdal ou les sels d’argent, bien que non toxiques, est que il n’est pas possible de savoir combien d’ions argent sont créés lors de la préparation du produit. Et si tu en prends trop, ça arrive syndrome d’argyrie : la peau devient bleue, et il est très difficile à guérir.

C’est ce qui est arrivé à Paul Karason, un Américain qui a décidé de prendre de l’argent colloïdal tous les jours pour tuer les germes. Vous pouvez le voir sur la photo d’ouverture.

Ou le candidat politique au Congrès Stan Jones, qui, il y a deux décennies, pensant que L’effet 2000 allait mettre fin aux stocks de médicaments, a commencé à prendre des sels d’argent quotidiennement pour tuer la maladie.

Argyria suit le même principe que les bobines photographiques, qui contiennent de l’iodure ou du bromure d’argent. Lorsque la lumière frappe le film sur la bobine, le composé d’argent devient noir.

Dans le cas du corps humain, lorsque les ions d’argent ingérés, qui se déplacent vers la peau, reçoivent la lumière du soleil, ils deviennent bleus.

Au-delà des propriétés curatives supposées que la science exclut, La peau bleue semble être un prix trop élevé à payer pour un germicide.

Paul Karason est décédé à l’âge de 62 ans, victime d’une crise cardiaque. Il n’est pas mort de maladie ou d’ingestion d’argent, mais ces dernières années payé les conséquences de sa peau bleue.

Il s’isolait chez lui car il aimait de moins en moins que tout le monde le regarde, et il avait beaucoup de mal à trouver un travail.

Ça valait le coup?