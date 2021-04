Certaines personnes pourraient avoir besoin de retourner leurs chèques de relance de 1400 $ – .

Nous avons couvert tous les aspects du déploiement en cours des chèques de relance, à la suite de la signature par le président Biden de la loi de relance de 1,9 billion de dollars il y a un peu plus d’un mois, qui a lancé le décaissement d’une nouvelle vague de chèques de relance aux contribuables américains. . Il y a eu tellement d’angles à considérer, de qui est éligible à l’un des nouveaux paiements de secours contre les coronavirus de 1400 $ à quand et comment ils seront distribués à la probabilité qu’une autre vague de contrôles de relance puisse être approuvée.

Mais voici, en attendant, une mise à jour du chèque de relance que je ne m’attendais jamais à écrire: certaines personnes retournent en fait leur chèque de relance – et, en effet, certains d’entre vous devraient certainement renvoyer votre paiement à l’IRS. Voici qui devrait prendre la décision inhabituelle de redonner son argent de relance.

Un groupe de personnes que cela affecte, selon la publication de finances personnelles Kiplinger, est les étrangers non résidents. Ce sont des personnes qui ne sont généralement pas des citoyens américains, qui n’ont pas de carte verte et qui ne sont pas aux États-Unis pendant un certain temps. S’ils obtiennent un chèque de relance avec leur nom, peut-être par hasard bureaucratique, ils doivent le retourner à l’agence fiscale. Les étrangers non résidents, en passant, sont distincts des étrangers résidents éligibles qui sont, en fait, éligibles à un troisième paiement de relance s’ils ont un numéro de sécurité sociale valide et qu’ils ont également une carte verte ou restent aux États-Unis pour une partie substantielle. de l’année civile.

Un autre exemple de quelqu’un qui aurait besoin de retourner son chèque de relance: selon les règles de l’IRS, comme l’a noté Kiplinger, si un chèque de relance a été émis à un couple marié et l’un des conjoints est décédé, ce chèque doit être retourné. Vous devrez inclure une lettre expliquant la situation afin que l’IRS puisse réémettre un paiement au nom du conjoint vivant.

Pour ce qui est de savoir à qui d’autre devrait renvoyer l’argent, quiconque n’a pas besoin ou ne veut pas de ce troisième chèque de l’IRS est encouragé à le renvoyer à l’agence fiscale (ou à faire quelque chose de bien avec, comme le donner à une œuvre de bienfaisance). . Si vous souhaitez le renvoyer à l’IRS, envoyez votre carte de débit (si vous avez reçu l’une des cartes de débit de relance préchargées) avec une explication indiquant que vous ne voulez pas d’argent, aux services aux titulaires de carte Money Network, 2900 Westside Parkway, Alpharetta, GA 30004.

Si vous avez reçu un chèque papier de l’IRS, vous devrez l’annuler et le renvoyer à l’une des adresses IRS répertoriées au bas de cette page. Alternativement, si l’IRS a déposé directement l’argent sur votre compte bancaire, vous devrez faire un chèque à l’ordre du Trésor américain, inclure «Third EIP» et votre numéro d’identification fiscale quelque part sur le chèque, et inclure une brève explication de la raison pour laquelle vous le renvoyez à l’une de ces adresses de bureau IRS répertoriées dans le lien précédent.

