Certaines personnes pourraient obtenir 7 200 $ l’année prochaine

Voici la bonne nouvelle concernant le plan de dépenses de compromis des démocrates de 1,75 billion de dollars, dont les grandes lignes ont été publiées jeudi. La dernière mise à jour du crédit d’impôt pour enfants que nous avons est que le cadre du projet de loi de dépenses comprend une version élargie du crédit pour une année de plus. Cela signifie qu’en plus des chèques de relance mensuels l’année prochaine, les familles obtiendraient également la seconde moitié de leur crédit d’impôt pour enfants de 2021 au moment des impôts – lorsqu’elles produiront leur déclaration de revenus fédérale.

Les plans pourraient encore changer, bien sûr. L’adoption du projet de loi de dépenses sous sa forme actuelle n’est pas garantie. Et pour gagner un nombre suffisant de démocrates à la Chambre – sans parler des 50 au Sénat, plus le vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris – certaines parties du projet de loi pourraient être abandonnées. Ou changer considérablement.

Mise à jour du crédit d’impôt pour enfants

L’argent est disponible pour les Américains pendant la pandémie via plusieurs programmes et contrôles de relance. Source de l’image : SkyLine/Adobe

Pour l’instant, arrêtons-nous et considérons où nous en sommes, puis regardons ce que signifie cette mise à jour.

Dans un peu plus de deux semaines, le cinquième des six crédits d’impôt pour enfants de la série de paiements actuellement approuvée sera versé. Le chèque prévu le 15 novembre est l’avant-dernier paiement, le sixième et dernier chèque étant actuellement fixé au 15 décembre. Y compris le chèque de crédit d’impôt pour enfants qui a été émis plus tôt ce mois-ci, l’IRS et le Trésor américain ont envoyé 60 milliards de dollars à plus de 36 millions de ménages. jusque là.

Les six chèques que les familles bénéficiaires reçoivent cette année représentent la moitié de leur paiement annuel. L’autre moitié prend la forme d’un crédit d’impôt en 2022. Les familles obtiennent cette seconde moitié lorsqu’elles déclarent leurs impôts l’année prochaine.

Facture de dépenses 2021

Le président Biden avait souhaité prolonger définitivement ce crédit d’impôt, sinon du moins cimenter une prolongation pluriannuelle. Arrêtez-vous et réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Des millions de familles américaines obtiendraient un chèque de plusieurs centaines de dollars du gouvernement fédéral chaque mois, dans une énorme expansion du filet de sécurité sociale.

Pour l’instant, cependant, ce qui semble prendre forme, c’est une prolongation d’un an de cet avantage. Un avantage, soit dit en passant, qui a déjà transféré des dizaines de milliards de dollars des coffres du gouvernement fédéral aux familles américaines.

Pour rappel, la loi de relance de 1 900 milliards de dollars plus tôt cette année a fait passer le crédit d’impôt pour enfants de 2 000 à 3 000 dollars pour chaque enfant d’un ménage âgé de six à 17 ans. Pour chaque enfant de moins de six ans, le crédit est de 3 600 dollars. Le crédit revient entièrement aux couples mariés dont le revenu brut ajusté peut atteindre 150 000 $. Et les familles monoparentales dont le revenu ne dépasse pas 112 500 $ obtiendront également le crédit complet.

L’année prochaine, cependant, si les choses restent sur leur trajectoire actuelle ? Il existe en fait un scénario où certaines familles pourraient recevoir 7 200 $. Pour diverses raisons, certaines familles n’ont pas encore commencé à recevoir leurs paiements de crédit d’impôt pour enfants pour cette année. Peut-être qu’ils n’ont pas pris certaines des mesures requises par l’IRS, comme s’assurer que les coordonnées bancaires et/ou postales sont à jour.

Quelle que soit la raison, cela met en place un scénario potentiellement intéressant l’année prochaine. Une dans laquelle ces familles recevront essentiellement une double dose du crédit d’impôt pour enfants en 2022. Encore une fois, tant qu’aucun des détails actuels ne change.