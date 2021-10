Certaines personnes pourraient recevoir des paiements de 500 $ pendant 3 ans

Le prochain chapitre de l’histoire en cours de 2021, année du paiement de relance, se déroule déjà. Mais celui-ci sera un peu différent du récit auquel le gouvernement fédéral a habitué les gens depuis plus d’un an maintenant. Aller de l’avant ? L’emplacement va en fait être un déterminant de la taille et de la fréquence du prochain paiement de relance des gens. C’est s’ils en obtiennent même un.

Alors que les efforts de contrôle de relance du gouvernement fédéral commencent sans doute à ralentir, les États et même les gouvernements locaux prennent le relais. L’État de Californie, pour ne citer qu’un exemple, a envoyé des chèques Golden State Stimulus II de 600 $ aux ménages éligibles. Il y a aussi une ville américaine qui envisage l’un des efforts les plus radicaux dans ce sens que nous ayons vus jusqu’à présent. C’est un programme de chèques de relance qui offrirait à certaines familles des paiements mensuels de 500 $ – pour les trois prochaines années.

Une idée : 500 $/mois de paiement de relance

La ville est Ann Arbor, Michigan. Et il a en fait envisagé un certain nombre d’options différentes pour dépenser plus de 24 millions de dollars en fonds de relance fédéraux issus de la loi sur le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars adoptée plus tôt cette année. Une option à l’étude? Un programme de revenu de base universel, qui impliquerait 100 familles d’Ann Arbor en fonction de leurs besoins financiers.

Le programme donnerait à ces familles 500 $ par mois pendant trois ans. De plus, la ville travaillerait en tandem avec des chercheurs pour étudier l’impact du programme sur les bénéficiaires et la ville.

Chicago envisage également un effort similaire. Le modèle apparent d’Ann Arbor pour cela, cependant, est une initiative similaire de Stockton, en Californie. Là-bas, les autorités ont remis des chèques de 500 $ à 125 résidents des zones à faible revenu, pour la plupart. Et selon un rapport du Los Angeles Times sur l’effort, les bénéficiaires se sont avérés, grâce à ce programme, « en meilleure santé, montrant moins de dépression et d’anxiété et un bien-être amélioré ».

« L’argument conservateur conventionnel »

Ces efforts seront très intéressants à surveiller pour de multiples raisons. L’un d’eux est la façon dont ils s’aventurent dans le domaine des convictions politiques profondément ancrées. Ceux-ci incluent l’idée que donner de l’argent aux gens les décourage potentiellement de travailler.

À propos de l’effort de Stockton, le LAT note que les bénéficiaires de l’argent là-bas « ont eu plus de succès à trouver un travail à temps plein ou à améliorer leur emploi. Cela renverse l’argument conservateur conventionnel selon lequel de tels programmes décourageront la recherche d’emploi et transformeront les bénéficiaires en fainéants.

Pourtant, ce programme à Ann Arbor pourrait ne pas se concrétiser. Selon un compte d’actualité local, d’autres options que la ville envisage de dépenser ses fonds COVID incluent la dépense d’un million de dollars en programmes de services sociaux. Les possibilités supplémentaires comprennent 3,5 millions de dollars pour l’achat de propriétés pour soutenir le logement abordable et 2 millions de dollars pour la police communautaire. L’argent pourrait également être consacré à l’énergie solaire sur les installations de la ville, ainsi qu’à une nouvelle piste cyclable au centre-ville. La ville donnera au public l’occasion de participer à tout cela. Et la décision finale viendra finalement du conseil municipal local.