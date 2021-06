Certaines personnes sont en vacances à Disney World en 2021, mais pas pour la raison que vous pourriez penser

Selon un récent sondage d’Insider, la principale raison pour laquelle les gens ne visiteront pas Walt Disney World cette année n’est pas qu’ils ne sont pas sûrs que c’est sûr, c’est qu’ils pensent que c’est trop cher. Plus de la moitié des personnes ayant répondu au sondage, avec et sans enfants, ont déclaré qu’elles estimaient que Walt Disney World était trop cher. Environ un tiers des personnes interrogées avec des enfants et près d’un quart de celles sans enfants ont déclaré qu’elles aimeraient visiter une propriété Disney. Mais que le coût les en empêchait.