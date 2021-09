“Certaines photographies sont plus difficiles à copier”: le Congrès s’en prend au Premier ministre Modi à propos de sa photo de vol aux États-Unis

Alors que la photo devenait virale, le Congrès s’est également rendu sur Twitter pour partager quelques photos de l’ancien Premier ministre Manmohan Singh pour lancer un empannage contre le Premier ministre Modi.

Le parti du Congrès a attaqué aujourd’hui le Premier ministre Narendra Modi après que ce dernier a partagé sa photo en route vers les États-Unis à bord d’Air India One. Le Premier ministre Modi est en Amérique pour une visite de quatre jours à l’invitation du président Joe Biden. Sur la photo partagée par PM Narendra Modi, on peut le voir en train de parcourir certains fichiers à bord du vol. “Un long vol signifie également des opportunités de parcourir des papiers et du travail de dossier”, a déclaré PM Modi sous-titré la photo sur Twitter et Instagram.

Un long vol signifie également des opportunités de parcourir des papiers et du travail de dossier. pic.twitter.com/nYoSjO6gIB – Narendra Modi (@narendramodi) 22 septembre 2021

Alors que la photo devenait virale, le Congrès s’est également rendu sur Twitter pour partager quelques photos de l’ancien Premier ministre Manmohan Singh pour lancer un empannage contre le Premier ministre Modi. Sur les photos partagées par le Congrès, Singh a été vu s’adressant aux médias à bord de ses vols. « Certaines photographies sont plus difficiles à copier. L’ancien Premier ministre, le Dr Manmohan Singh, s’adressant à des conférences de presse à bord d’Air India One », a déclaré le Congrès.

Certaines photographies sont plus difficiles à copier. L’ancien Premier ministre, le Dr Manmohan Singh, s’adressant à des conférences de presse à bord d’Air India One. pic.twitter.com/JiYlQcX0HE – Congrès (@INCIndia) 23 septembre 2021

Le Congrès a pris le coup en référence à l’une des plus grandes critiques de l’opposition contre le Premier ministre selon laquelle il n’a pas encore pris la parole lors d’une conférence de presse et n’a pas répondu aux questions ouvertes des journalistes depuis son entrée en fonction en 2014.

Le président du Congrès de la jeunesse, Srinivas BV, a également dénoncé le Premier ministre l’accusant de coup de pub. « Pouvez-vous repérer quelqu’un qui fait semblant pour les relations publiques ? » il a dit.

Pouvez-vous repérer quelqu’un

qui fait semblant pour les relations publiques ? pic.twitter.com/F1Gz3gsHCe – Srinivas BV (@srinivasiyc) 23 septembre 2021

Srinivas a également demandé : « Que va-t-il vendre maintenant ?

1. Les papiers à gauche

2. EyeSight à droite

3. Mobile s’illumine derrière les journaux. BTW Qu’est-ce qui se passe? pic.twitter.com/u5IhmnKHsP – Srinivas BV (@srinivasiyc) 22 septembre 2021

Dans le passé, plusieurs premiers ministres ont été aperçus travaillant à bord de leurs vols alors qu’ils visitaient différentes destinations. D’anciens Premiers ministres, dont Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Rajiv Gandhi, PV Narasimha Rao, Atal Bihar Vajpayee et Manmohan Singh, ont été photographiés en train de travailler pendant leurs vols. Le poste du Premier ministre n’a également fait aucune critique ou comparaison avec ses prédécesseurs.

