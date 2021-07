Certaines précommandes Steam Deck ne seront pas expédiées avant septembre 2022

La semaine dernière, Valve a annoncé le PC portable Steam Deck et a révélé que les « précommandes » commenceraient vendredi. Valve n’a pas révélé la date de sortie réelle du Steam Deck. Il a révélé que la console serait disponible en décembre pour ceux qui précommanderaient. La « précommande » Steam Deck implique de payer 5 $ d’avance, qui seront utilisés pour l’achat du modèle choisi. Il s’avère qu’un nombre important d’acheteurs ont précommandé l’alternative Switch OLED. Le Steam Deck s’est rapidement vendu, les dates de livraison glissant jusqu’à l’été 2022.

Valve a tenté d’empêcher les scalpers de thésauriser l’approvisionnement initial du Steam Deck et a défini une règle spécifique pour les précommandes. Seuls les titulaires de compte Steam ayant effectué au moins un achat avant juin 2021 pouvaient initialement commander le Steam Deck. Pendant 48 heures à partir de vendredi dernier, les personnes possédant de tout nouveaux comptes Steam ont été exclues du processus de commande.

Malgré cela, les serveurs de Valve se sont effondrés sous la charge. L’enregistrement de Steam Deck s’est ouvert en Amérique du Nord en Europe, et de nombreuses personnes se sont retrouvées incapables de précommander la console.

Date de sortie mystérieuse

Valve n’a révélé aucune information sur la date de sortie de Steam Deck lors de son annonce. On ne sait pas combien d’unités il pourrait avoir en main en décembre et si la pénurie actuelle de puces aura un impact sur sa capacité à répondre à la demande de quelque manière que ce soit.

Valve vend trois versions Steam Deck, la moins chère commençant à 399 $. C’est légèrement plus cher que le nouveau Switch OLED et est livré avec 64 Go de stockage intégré. Les modèles 256 Go et 512 Go disposent d’un stockage NVMe et se vendent respectivement 529 $ et 649 $.

La société n’a pas non plus divulgué de chiffres de précommande, car les dates d’expédition ont commencé à glisser. Mais un problème dans le code du site a permis aux gens de trouver des chiffres réels de précommande.

Au cours des 90 premières minutes, Valve a vendu plus de 110 000 unités Steam Deck avec stockage NVMe. La plupart des ventes provenaient d’Amérique du Nord, selon ce que les gens pouvaient trouver en ligne avant que Valve ne corrige le problème.

Steam deck épuisé jusqu’en septembre 2022

Après environ une demi-heure d’erreurs, j’ai réussi à précommander la version 256 Go en Europe. La date de livraison avait déjà glissé au premier trimestre 2021 d’ici là. En supposant que tout le monde finalise son achat, la date de sortie de mon Steam Deck se situerait entre janvier et mars 2021.

Les estimations sont encore pires pour l’Amérique du Nord, où le modèle 512 Go devrait être disponible au troisième trimestre 2022. C’est selon les estimations de dimanche. Précommander le Steam Deck le plus cher en ce moment signifie que vous devrez attendre environ un an pour l’obtenir. Les modèles les moins chers seront expédiés entre avril et juin 2022. Les estimations de livraison pour les trois modèles restent au premier trimestre 2022 pour l’Europe.

L’une des autres règles de Valve est que vous devrez acheter l’unité Steam Deck pour laquelle vous vous êtes inscrit. Vous ne pouvez pas changer d’avis pendant que vous attendez que Valve commence à traiter les commandes.

Cela dit, les scalpers répertorient déjà les précommandes Steam Deck en ligne pour des majorations importantes. C’est même si nous sommes à des mois de la sortie de la console.

On ne sait pas si Valve aura des stocks supplémentaires à vendre à la date de lancement maintenant que la console est épuisée. Mais les dates d’expédition pourraient s’améliorer à mesure que les acheteurs abandonnent leur place dans la file d’attente. Valve remboursera vos 5 $ sur votre compte bancaire (dans les 30 jours) ou en crédit Steam.

