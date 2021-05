Certaines spécifications Redmi Note 10 Ultra fuient via la liste de la boutique

Jusqu’à présent, nous avons déjà vu trois téléphones de Redmi dans sa gamme Note 10: le vanilla Note 10, le Note 10 Pro et le Note 10S. Cependant, il semble que Redmi ne soit pas encore tout à fait terminé, car nous avons maintenant des informations divulguées concernant un quatrième appareil.

La fuite provient d’un article de Weibo (partagé par @yabhishekhd sur Twitter et promu par GSMArena). Dans l’article, nous voyons une image d’une liste de magasin pour un Redmi Note 10 Ultra, ainsi que des spécifications de base et un prix. La page du magasin a depuis été supprimée.

Découvrez l’image de la boutique ci-dessous:

La série Redmi Note 10 comprend trois appareils.

1. # RedmiNote10

2. # RedmiNote10Pro

3. # RedmiNote10Ultra Les spécifications et les prix de Redmi Note 10 Ultra ont été divulgués sur Weibo.

-Écran AMOLED de 6,53 pouces

-Dimensité 1100

-Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 33 watts

-6 + 128 Go ¥ 1799 ~ 20440 ₹ ~ 279 $ ~ 229 € pic.twitter.com/ddECRgfN3v – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 20 mai 2021

Certaines des spécifications ont été traduites dans le tweet. Notamment, le Redmi Note 10 Ultra semble avoir un écran AMOLED de 6,53 pouces. À l’intérieur, il pourrait avoir un processeur MediaTek Dimensity 1100 alimenté par une énorme batterie de 5000 mAh. La liste suggère que vous pouvez charger cette batterie avec un chargeur filaire de 33 W.

Il pourrait également venir dans plusieurs configurations de RAM / stockage, avec 6 Go / 128 Go, 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go semblant être des options. Cependant, les prix ne sont affichés que pour le modèle de niveau le plus bas, à savoir 1 799 yuans chinois (~ 280 USD). De toute évidence, les prix augmenteront avec les niveaux plus élevés de RAM / stockage.

Il sera intéressant de voir si le Redmi Note 10 Ultra sort de Chine. Si c’est le cas, le prix sera probablement un peu plus élevé pour en tenir compte, mais cela devrait quand même être un moyen bon marché d’obtenir du matériel décent.