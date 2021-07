Dans une curieuse tournure des événements, iOS 14.6 et certaines versions antérieures empêchent la température d’afficher 69 degrés sur l’iPhone dans son application Météo par défaut, même s’il s’agit de la lecture réelle. Au lieu de cela, la température est arrondie vers le haut ou vers le bas à 68 ou 70.

Mettre à jour: Mentionnée par mon collègue Gui Rambo, une explication possible pourrait être un problème de conversion de Celsius en Fahrenheit :

Je me demande si cela est dû à la conversion de ºC à ºF sur l’appareil et à l’arrondi à l’int le plus proche. (ex : 59ºF = 15ºC tandis que 69ºF = 20.555555ºC)