Certaines voitures Tesla sont livrées sans ports USB en raison d’une pénurie de puces | Moteur

De nombreux utilisateurs se retrouvent avec une mauvaise surprise lorsqu’ils reçoivent leur Tesla attendue, et c’est que non seulement les ports USB Type-C manquent, mais aussi, dans certains cas, la recharge sans fil ne fonctionne pas.

Jusqu’à présent, Tesla avait géré avec une certaine facilité la crise des puces et autres pièces que d’autres industries telles que la technologie souffrent davantage, et ces derniers jours plusieurs Tesla Model 3 et Model Y ont été livrées sans ports USB-C, dans la plupart des cas sans préavis et à la désagréable surprise du consommateur.

Comme indiqué par Electrek, Tesla a clarifié à certains clients que le manque de ports est dû à une pénurie de puces. Apparemment, ce problème n’a commencé à apparaître que le 11 novembre et n’affecte que les modèles 3 et Y susmentionnés.

De nombreux acheteurs se sont tournés vers reddit et d’autres réseaux sociaux pour exprimer leur inquiétude et leurs plaintes concernant les ports manquants en clarifiant qu’exactement les ports USB Type-C manquent sur la console centrale et près des sièges arrière, mais il est intéressant de noter que certains utilisateurs prétendent que le chargeur sans fil ne fonctionne pas non plus.

Les utilisateurs qui parviennent à contacter Tesla ont été informés que les ports peuvent être disponibles en décembre, avec laquelle ils doivent ensuite demander un rendez-vous pour être installés.

Cependant, cela ne semble pas être une date réaliste et bon nombre de ces acheteurs qui ont reçu leur Tesla n’auront probablement pas l’USB avant 2022.

Non seulement Tesla souffre de cette pénurie de puces, mais d’autres constructeurs automobiles se sont retrouvés en difficulté. Par exemple, certains des nouveaux modèles BMW ne sont pas équipés d’un écran tactile, même General Motors a dû abandonner la recharge sans fil ainsi que le module de gestion du carburant dans certains de ses nouveaux véhicules.

Le problème est que Tesla a livré ces véhicules sans port sans préavis au client, ce qui pourrait finir par affecter la réputation de l’entreprise pour les acheteurs potentiels qui pourraient attendre la fin de cette crise des semi-conducteurs pour acquérir leur véhicule.