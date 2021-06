Certains A + Internet Sleuthing ont conduit Candace Cameron Bure à partager l’aventure de la maison complète de la nuit où elle a rencontré son mari

L’actrice s’est rendue sur Instagram pour son 25e anniversaire de mariage avec son mari, racontant l’histoire de son aventure depuis la nuit où elle l’a rencontré pour la première fois et partageant quelques photos. Candace Cameron Bure était émerveillée de trouver des souvenirs d’une nuit où elle et les co-vedettes de Full House Dave Coulier, Bob Saget et Lori Loughlin ont visité une patinoire de hockey, ce qui l’a amenée à rencontrer Valeri Bure. Elle s’est souvenue de cette nuit, partageant comment elle a rencontré ce “joueur de hockey professionnel russe super mignon, aux cheveux blonds et extrêmement talentueux”.