Certains acheteurs d’Instacart prévoient une grève du samedi sur les salaires et les conditions de travail

Certains acheteurs d’Instacart ont fait grève samedi pour protester contre la structure salariale de l’entreprise et l’incapacité de communiquer directement avec les travailleurs. Le Gig Workers Collective (GWC), qui représente certains des acheteurs de l’entreprise, souhaite qu’Instacart aborde cinq de ses politiques. Le groupe demande à Instacart de payer les acheteurs par commande plutôt que par lot, de réintroduire ses commissions sur les articles, de résoudre les problèmes de fraude avec son système de notation, de fournir des prestations de décès au travail et d’augmenter le pourboire par défaut pour les acheteurs sur la plate-forme de 5 à 10 %. .

Le groupe a déclaré que l’entreprise avait ignoré ses demandes, ce qui a conduit à la décision de quitter le travail samedi. « Instacart a refusé d’aborder enfin ces correctifs pour lesquels les travailleurs ont imploré l’entreprise, dans des discussions à la fois privées et publiques », a écrit le GWC dans un article de blog.

Un porte-parole d’Instacart a écrit samedi dans un e-mail à The Verge que l’entreprise prend les commentaires des travailleurs « très au sérieux ». ajoutant que « historiquement, les actions de ce groupe n’ont entraîné aucune interruption ou impact sur notre service ». Les affirmations de la Gig Workers Collection « ne reflètent pas l’expérience actuelle des acheteurs », indique le communiqué d’Instacart, ajoutant que l’entreprise dispose de « une variété de canaux » pour interagir avec ses acheteurs afin de recueillir leurs commentaires. « La réalité est qu’au cours de la dernière année, le sentiment et l’engagement des acheteurs restent les plus élevés de l’histoire de l’entreprise. »

Comme indiqué par la déclaration d’Instacart, samedi n’était pas la première fois que le GWC a poussé à une action de travail parmi les acheteurs d’Instacart. Le groupe a organisé un boycott d’Instacart en janvier 2020 pour encourager l’entreprise à rétablir le pourboire minimum de 10 %, et a organisé une marche en mars 2020 pour protester contre le manque de congés de maladie et de protection des travailleurs contre le coronavirus.

Après le débrayage de mars 2020, Instacart a déclaré qu’il n’avait vu « absolument aucun impact » sur ses activités en conséquence. Mais un porte-parole du GWC a souligné que plusieurs jours après le débrayage de mars, Instacart a déclaré qu’il fournirait à ses acheteurs des kits de santé et de sécurité comprenant des masques et un désinfectant pour les mains, deux articles qui figuraient parmi les demandes des travailleurs.

Et, a ajouté le porte-parole de GWC, les débrayages ne se limitent pas à perturber les opérations de l’entreprise ; il espère changer le récit autour des plans d’Instacart pour devenir public plus tard cette année. « Ce fut un énorme succès », a déclaré le porte-parole de GWC à propos de ses efforts passés. « Avant cela, les articles des médias racontaient comment ‘Instacart se préparait pour une introduction en bourse passionnante.’ Maintenant, les histoires se concentrent sur leurs pratiques d’exploitation.

Le nombre d’employés d’Instacart que le collectif représente n’est pas non plus tout à fait clair, mais son porte-parole a déclaré que les affirmations de l’entreprise selon lesquelles le groupe ne parle pas au nom de la majorité de ses acheteurs sont incorrectes. « Instacart sait que nous parlons au nom de la majorité de ses acheteurs, car ils entendent parler de ces griefs spécifiques sans arrêt », a déclaré le porte-parole. « Nous espérons que les clients d’Instacart observent comment l’entreprise gère cela. »