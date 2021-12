Certains actionnaires d’Apple demandent un audit des droits civiques après le licenciement d’employés

Pour la première fois, certains actionnaires d’Apple proposent un appel à un audit des droits civiques de l’entreprise de Cupertino après les polémiques avec les salariés au cours de l’année écoulée ainsi que sa « lenteur » dans la diversification de ses effectifs.

Tel que rapporté exclusivement par MarketWatch, cette proposition intervient juste après qu’Apple ait fait l’objet d’une enquête par le département américain du Travail sur les plaintes des employés.

Les groupes d’actionnaires qui ont déposé la proposition affirment que l’entreprise aurait fermé les sondages menés par les employés sur l’équité salariale, et a également mentionné l’embauche (et le licenciement ultérieur après les protestations des employés) d’un directeur qui avait « des antécédents de commentaires misogynes et racistes ». En outre, l’alliance de trois actionnaires indique que pour tous les engagements publiquement déclarés d’Apple en faveur de la justice raciale et de l’équité – y compris 100 millions de dollars pour une initiative de justice raciale après les manifestations de Black Lives Matter en 2020 – les progrès de l’entreprise dans la diversification de ses propres rangs ont été négligeable. « On ne sait pas comment Apple prévoit de lutter contre les inégalités raciales au sein de sa main-d’œuvre », indique la proposition, partagée exclusivement avec MarketWatch. « Apple n’a actuellement aucun Hispanique et un seul membre noir dans son équipe de direction. »

Selon le rapport sur la diversité d’Apple, peu de choses ont été faites de 2014 à 2020, car le leadership de l’entreprise était composé de 3 % de Noirs et de 6 % d’Hispaniques, et maintenant il est de 4 % de Noirs et de 8 % d’Hispaniques.

SOC Investment Group a fait équipe avec le Service Employees International Union et Trillium Asset Management sur la proposition; le groupe a déposé sa proposition à l’automne, mais n’a découvert que récemment qu’elle figurerait sur la procuration. Les avoirs du fonds de pension du SEIU incluent Apple, tandis que SOC détient 21,9 millions d’actions de la société et Trillium a déclaré qu’il détenait plus d’un million d’actions d’Apple à la fin du troisième trimestre. « Ils dépensent de l’argent pour des initiatives raciales et principalement philanthropiques et ne répondent pas vraiment aux propres politiques de l’entreprise », a déclaré Dieter Waizenegger, directeur exécutif de SOC, à MarketWatch. « Le responsable de la diversité ne fait pas partie de la suite C, et il y a un très faible pourcentage d’officiers noirs dans l’entreprise. Quoi que fasse l’entreprise, il semble qu’il y ait un écart.

Bien qu’Apple ait refusé de commenter l’histoire de MarketWatch, . a rapporté aujourd’hui que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a rejeté l’offre d’Apple d’exclure une proposition d’actionnaire qui obligerait la société à informer les investisseurs de son utilisation d’accords de non-divulgation et d’autres clauses de dissimulation. » Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

Fond

Bien que cette polémique avec les anciens employés d’Apple ait commencé il y a quelques mois, les choses sont devenues encore plus sérieuses lorsque le département américain du Travail a décidé d’agir. Tout a commencé lorsqu’Ashley Gjøvik, responsable principale du programme d’ingénierie, a laissé entendre qu’Apple avait répondu à ses allégations de sexisme en la mettant en congé administratif.

Gjøvik a porté plainte le 26 août, suivi par l’ingénieur Apple Cher Scarlett, qui a mené une enquête interne pour déterminer s’il y avait un problème d’équité salariale au sein de l’entreprise. Puis, le 1er septembre, Scarlett a également porté plainte affirmant qu’Apple « s’était engagé dans des activités coercitives et répressives qui ont permis des abus et du harcèlement à l’encontre des organisateurs d’activités concertées protégées ».

