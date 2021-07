Certains analystes pensent que Bitcoin est sur le point de faire un grand retour Crypto new media

Le bitcoin a subi une chute assez spectaculaire au cours des derniers mois, mais pour de nombreux analystes, la première monnaie numérique au monde par capitalisation boursière n’est pas encore entièrement décomptée.

Bitcoin se prépare peut-être à faire son retour triomphal

Bitcoin a atteint un nouveau record historique d’environ 64 000 $ par unité à la mi-avril 2021. La devise semblait imparable jusqu’à ce que soudainement, elle commence à connaître une période de fortes baisses qui, environ deux mois plus tard, ramènent sa valeur à environ la moitié. La devise est maintenant en baisse de plus de 50% et se négocie à un peu plus de 30 000 $.

En outre, d’autres aspects du marché financier ne se portent pas particulièrement bien non plus. Le monde de la monnaie fiduciaire a apparemment fait un plongeon désagréable, le dollar américain et d’autres formes de monnaies nationales connaissant une inflation comme jamais auparavant. Les gouvernements du monde entier surimpriment l’argent comme un fou, et donc beaucoup de ces devises perdent de la valeur.

Mais pour certains analystes, les choses ne sont pas aussi mauvaises qu’elles le paraissent. En fait, ils pensent que le bitcoin atteindra probablement un nouveau sommet d’environ 66 000 $ par unité vers la fin de l’année. Ils sont également convaincus que le bitcoin va dépasser l’USD à un moment donné.

L’une des personnes qui pensent dans cette direction est Joseph Raczynski, futuriste et technologue chez Thomson .. Dans une récente interview, il a déclaré :

Certains pays utiliseront le bitcoin comme principale devise de choix. Avec une circulation fixe, une facilité de transfert, cela leur servira bien de passer à un modèle « sans banque » inhérent à cet écosystème.

Nous en voyons déjà des exemples sous la forme de pays comme le Salvador, qui est récemment devenu le premier pays de l’histoire à donner cours légal au bitcoin. Bien que le pays soit encore très dépendant du dollar américain, quelqu’un peut facilement entrer dans un magasin avec du bitcoin et l’utiliser pour acheter des articles comme il le ferait avec le fiat. Raczynski pense que ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres nations suivent les traces du Salvador.

Alors que lui et d’autres analystes pensent qu’il est possible que le bitcoin atteigne à nouveau son plus haut niveau historique avant la fin de l’année, la devise pourrait connaître davantage de baisses avant de finalement trouver un sol uniforme sur lequel se dégourdir les jambes. Ils prédisent que le bitcoin pourrait facilement tomber à 25 000 $ par unité avant que les choses ne commencent vraiment à se stabiliser.

Tout le monde n’est pas convaincu

Et pourtant, il y en a d’autres qui vivent dans le doute et prétendent que le bitcoin n’accomplira jamais plus que ce qu’il a déjà fait. L’une de ces personnalités est Lee Smales, professeur agrégé à l’Université d’Australie occidentale. Il dit:

En fin de compte, je pense que le bitcoin (et de nombreux autres actifs de crypto-monnaie) sera perdant face aux devises numériques de la banque centrale, dont beaucoup seront actives d’ici la fin de la décennie.

