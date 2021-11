Certains appareils Amazon sont à des prix record avant le Black Friday

Le Black Friday commençait le vendredi. À l’époque, les détaillants ont commencé à ouvrir leurs magasins jeudi soir, ce qui était considéré comme tôt. Mais les temps changent et Amazon veut que vous commenciez immédiatement vos achats des Fêtes. Il existe de nombreux prix Black Friday sur le site, mais certaines des meilleures offres Black Friday sont disponibles sur les propres appareils d’Amazon.

Nous soulignons souvent quels produits sont à leur prix le plus bas jamais enregistré, mais telle est l’ampleur de cet événement de vente, presque tous les appareils Amazon de ces listes d’offres sont à un prix auparavant inégalé.

Offres sur les appareils Amazon du Black Friday

Maison intelligente

Tablettes et liseuses

Appareils de diffusion en continu

Avez-vous besoin d’Amazon Prime pour ses offres Black Friday ?

Contrairement à Prime Day, les offres Black Friday d’Amazon ne nécessitent techniquement pas Prime. Cela dit, nous vous recommandons fortement de vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours si vous ne l’avez pas. Amazon peut économiser certaines de ses offres les plus intéressantes pour les membres Prime, et également pendant la période des fêtes, obtenir une expédition rapide est extrêmement utile.