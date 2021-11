Certains Burger Kings ont un nouvel élément au menu

Burger King teste deux nouveaux hamburgers qui donneront aux clients des saveurs complètement inattendues, mais seuls les clients au Canada pourront les essayer. Le Peppercorn King et le Peppercorn King Double sont les derniers articles uniques ajoutés au menu. Étant donné que la société mère de Burger King, Restaurant Brands International, est basée à Toronto, il n’est pas surprenant que certains des nouveaux produits Burger King soient d’abord testés au nord de la frontière.

Le Peppercorn King comprend une galette de bœuf grillée à la flamme d’un quart de livre avec deux tranches de fromage, du bacon, des oignons croustillants et une sauce crémeuse au poivre, le tout sur un pain Whopper grillé avec des notes Chew Boom. Vous pouvez également obtenir le Peppercorn King Double, qui comprend toutes les mêmes garnitures et une galette de bœuf supplémentaire. Les deux sandwichs sont maintenant disponibles dans les restaurants Burger King canadiens pour une durée limitée.

Les clients de Burger King Canada ont été gâtés récemment avec de nouvelles options de menu excitantes. L’année dernière, la société a ajouté le hamburger Sriracha King au menu, ce qui incitait les clients à demander des recharges de boissons gazeuses, a rapporté Canadify. Le sandwich comprend deux galettes de bœuf d’un quart de livre avec du bacon, du fromage et de la sauce sriracha dans un petit pain aux graines de sésame. De toute évidence, l’entreprise ne pensait pas que la sauce siracha serait suffisante pour les amateurs de cuisine épicée, car le sandwich comprend également des jalapenos.

Pas plus tard que la semaine dernière, Burger King Canada a présenté le Dill Pickle Chicken Nugget. Une seule commande de 2,99 $ comprend huit pépites et une trempette. Chaque pépite comprend des morceaux de poulet à la viande blanche et des tranches de cornichon à l’aneth, panés et frits ensemble en une seule pépite. Lorsqu’un fan de Burger King a voulu savoir pourquoi le Dill Pickle Chicken Nugget n’était pas encore au menu aux États-Unis, l’équipe de Burger King Canada a rapidement répondu sur Instagram : « Parce que BK Canada est meilleur. »

Le jury n’est peut-être pas encore sur cette affirmation, même s’il est vrai que les ajouts au menu de Burger King Canada ont été plus créatifs que l’entreprise américaine. Aux États-Unis, Burger King semble faire du rattrapage (ou du ketchup ?) avec les autres géants de la restauration rapide. Au lieu d’ajouter de nouveaux articles, Burger King US a ramené le sandwich au poulet italien original plus tôt ce mois-ci. L’entreprise a également lancé ses propres sandwichs au poulet traditionnels, le Ch’King, qui a finalement été lancé au cours de l’été.

Burger King a récemment acquis un nouveau frère corporatif. Plus tôt ce mois-ci, Restaurant Brands International a acheté Firehouse Subs pour 1 milliard de dollars, a rapporté CNBC. RBI possède également Popeyes et Tim Hortons. « Nous voyons un énorme potentiel pour accélérer la croissance américaine et internationale chez Firehouse Subs grâce à l’expertise de développement de RBI, son réseau mondial de franchisés et ses capacités numériques », a déclaré le PDG de RBI, Jose Cil, dans un communiqué.