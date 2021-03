Certains clients de Tesla disent avoir été facturés deux fois pour leurs voitures – .

L’achat d’une Tesla est un moment monumental pour de nombreuses personnes, mais une chose qui pourrait saper toute l’excitation de l’expérience est d’être facturée deux fois pour votre voiture. Selon CNBC, un certain nombre de consommateurs ont été choqués de constater qu’ils avaient été facturés deux fois pour leurs achats la semaine dernière, ayant des dizaines de milliers de dollars retirés de manière inattendue de leurs comptes bancaires sans aucun avertissement ni tentative d’autorisation.

Le rapport de CNBC cite cinq clients de Tesla – dont trois ont partagé leurs histoires – qui ont été facturés deux fois pour leur Teslas, et le site d’information dit qu’il a examiné les accords d’achat de véhicules à moteur, les correspondances entre Tesla et les clients et les relevés bancaires pour confirmer chacun des leurs histoires.

Top Deal du jour Le double-rabais fou sur Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour 2,10 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 8,39 $ Vous économisez: 19,60 $ (70%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Tom Slattery, le premier des trois clients à avoir raconté leur histoire à CNBC, a déclaré que lui et sa famille étaient ravis de recevoir un SMS le 24 mars leur indiquant que la Tesla qu’ils avaient commandée en janvier était prête à être livrée à leur domicile en un à trois jours. Tesla a une nouvelle méthode de livraison sans contact à la lumière de la pandémie, et tout ce qui restait à Slattery pour lancer le processus de réception de sa Tesla Model Y était de télécharger une preuve d’assurance, de fournir des permis de conduire aux titulaires de titre et de choisir un paiement. méthode.

Slattery ajouta son compte bancaire et ses numéros de routage, autorisa le transfert et se coucha. Le lendemain matin, il a vérifié son compte bancaire et a découvert que 53 000 $ supplémentaires avaient été retirés de son compte en plus des 53 000 $ qu’il avait autorisé Tesla à lui facturer sa Tesla Model Y.

Slattery dit à CNBC qu’il a appelé et envoyé un texto immédiatement à Tesla, puis a alterné entre ne pas pouvoir passer du tout et se faire remettre par ceux avec qui il a pu entrer en contact. Finalement, il s’est rendu au magasin de détail Tesla à Burbank, en Californie, et a tenté d’expliquer la situation aux personnes qui y travaillaient. On lui a dit d’appeler sa banque et de leur demander d’annuler les frais. Cinq jours plus tard, Slattery n’avait toujours pas de remboursement et n’avait pas encore obtenu de Tesla l’engagement de récupérer son argent.

Clark Peterson, résident de Los Angeles, a eu une expérience similaire en appelant Tesla au sujet de sa propre accusation en double:

Il m’a dit d’appeler la banque et d’arrêter le paiement. J’ai dit que l’argent avait quitté mon compte. Je connais assez bien le fonctionnement des virements électroniques. Quand l’argent est parti, l’argent est parti! Il a insisté pour que j’appelle ma banque. Alors je l’ai fait. Ils ont confirmé que non, l’argent est maintenant sur le compte de Tesla. Nous ne pouvons rien faire à ce sujet tant que nous ne les entendons pas.

Les doubles frais sont une chose, mais le fait que Tesla vole apparemment de l’argent à ses clients et refuse même de les entendre lorsqu’ils appellent pour se plaindre est vraiment stupéfiant. Christopher T. Lee (qui passe par «Everyday Chris» sur YouTube) a en fait filmé une vidéo entière à ce sujet quand la même chose lui est arrivée:

Top Deal du jour Vous pouvez en fait obtenir un haut-parleur intelligent Alexa sur Amazon aujourd’hui pour seulement 17,49 $! Prix ​​courant: 24,99 $ Prix: 17,49 $ Vous économisez: 7,50 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.