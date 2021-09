Certains clients ont rencontré des problèmes lors de la précommande de l’iPhone 13 avec une carte Apple [Updated]

Les précommandes de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro ont commencé aujourd’hui, et bien que de nombreux clients aient passé avec succès leurs précommandes, certains ont rencontré des problèmes lorsqu’ils ont tenté de finaliser leur achat avec une carte Apple ou Apple Pay.



Certains clients se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration face au processus de précommande, en partageant des captures d’écran des erreurs qu’ils ont reçues, telles que « un problème est survenu avec les informations de carte que vous avez saisies » ou « quelque chose s’est mal passé ». La page d’état du système d’Apple ne reflète pas encore de problèmes généralisés avec la carte Apple ou Apple Pay, mais il est clair que de nombreux clients ont été touchés par les problèmes ce matin.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, certains clients concernés tentent de passer leur précommande via le programme de mise à niveau de l’iPhone, mais ce n’est pas toujours le cas.

Il n’y a pas de solution claire aux problèmes pour l’instant au-delà du passage à un autre mode de paiement, mais pour les titulaires d’une carte Apple, cela pourrait signifier manquer 3% d’argent quotidien. Les problèmes de précommande ont également fait que certains clients n’ont pas réussi à sécuriser leur configuration préférée d’iPhone 13 pour la livraison le jour du lancement le 24 septembre, car les estimations de livraison ont déjà commencé à glisser en octobre pour certains modèles.

Mettre à jour: Apple a depuis reconnu les problèmes sur sa page d’état du système, notant que “certains clients de la carte Apple ne sont pas en mesure d’effectuer des achats dans le cadre du programme de mise à niveau de l’iPhone”. Apple a déclaré qu’il mettrait à jour la page lorsque le problème serait résolu.

Citizens One ne prenait pas la carte Apple n’était pas sur ma carte de bingo pour le cycle iPhone de cette année. – Craig Hockenberry (@chockenberry) 17 septembre 2021

La chose la plus amusante à propos du fait qu’Apple n’accepte pas la carte Apple pour le paiement de l’iPhone d’Apple, c’est que le reçu indiquera sans aucun doute “vous auriez pu gagner 3% si vous aviez utilisé la carte Apple pour payer cela” #iPhonePreOrder pic.twitter. com/CXsnlSnjF8 — Dave Wood (@DaveWoodX) 17 septembre 2021

Eh bien, c’était amusant. Pour tous ceux qui essaient de commander l’iPhone 13 à l’aide d’une carte Apple, essayez plutôt de passer à une carte moldue. Semble avoir plus de chance. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/bkBew7zHIf – Howard Pinsky (@Pinsky) 17 septembre 2021

