Certains contenus 4K ne s’affichent pas correctement en tant que “ HD ” sur le nouveau boîtier Apple TV

Certains utilisateurs ont remarqué que sur la nouvelle Apple TV 4K, leurs émissions de télévision et leurs films ne semblent pas être répertoriés comme 4K, mais plutôt comme HD. Cela s’applique aux applications tierces telles que Netflix, HBO Max et Disney +, ainsi qu’au contenu iTunes via les applications autonomes iTunes Movies and TV Shows.

L’application principale de l’Apple TV ne semble pas affectée et étiquette correctement tout le contenu 4K comme 4K…

Théoriquement, la nouvelle Apple TV 4K de deuxième génération offre la meilleure qualité vidéo jamais vue, jusqu’à 4K HDR à 60 images par seconde. Naturellement, les clients sont contrariés que leurs tout nouveaux boîtiers ne tiennent pas cette promesse et se comportent apparemment comme s’ils étaient une Apple TV HD de 2015.

Au début, on pensait qu’il s’agissait d’un problème de câble HDMI, mais les lecteurs ont déclaré qu’ils avaient remplacé leur Apple TV 4K de première génération par le modèle qui venait de sortir en utilisant les mêmes câbles et qu’ils rencontraient toujours le même problème.

Il est encore un peu difficile de savoir si la vidéo source réelle affichée à l’écran est HD ou 4K sur la nouvelle boîte. Il semble que ce soit simplement un bogue d’étiquetage de l’interface utilisateur, où l’interface signale une qualité HD même si le contenu vidéo réel affiché est 4K.

Cependant, cela est difficile à vérifier car l’Apple TV envoie toujours un signal 4K au téléviseur, augmentant ainsi l’interface utilisateur si nécessaire, en mode 4K. Le comportement peut également varier selon l’application.

Selon les utilisateurs de Reddit, ce bogue existe à la fois dans la version publique de tvOS 14.6 et dans la version bêta de tvOS 14.7. Apple est censé être au courant du problème, mais un calendrier pour un correctif n’est pas encore connu.

