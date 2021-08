Certains décès dus au COVID sont liés aux incendies de forêt occidentaux, selon une étude

Les incendies de forêt qui font rage dans l’Ouest pourraient également alimenter la pandémie de coronavirus, selon une nouvelle étude qui a lié des milliers d’infections au COVID-19 et des centaines de décès à la fumée des incendies.

La fumée des incendies de forêt contient des niveaux élevés de particules fines dangereuses connues sous le nom de PM 2,5, connues pour affaiblir la fonction des globules blancs du corps dans les poumons. Cela compromet la réponse immunitaire du corps, rendant les gens plus suspects au virus.

Des chercheurs de l’Université de Harvard ont estimé qu’il y avait eu près de 20 000 infections supplémentaires au COVID-19 et 750 décès associés à l’exposition à la fumée des feux de forêt entre le 15 mars et le 16 décembre 2020 dans trois États occidentaux.

L’étude, publiée vendredi dans Science Advances, a été co-écrite par des membres de la TH Chan School of Public Health de Harvard.

À l’aide de données quotidiennes accessibles au public sur les cas de COVID-19, les décès et les PM 2,5 à Washington, en Oregon et en Californie, les chercheurs ont estimé l’association entre les PM 2,5 et la « dynamique épidémiologique » des cas et des décès, en ajustant les « facteurs de confusion » comme la météo. , saisonnalité, tendances à long terme, mobilité et population.

LES FEUX DE NATURE FONT DES PÉAGES SUR LES ÎLES TROPICALES DU PACIFIQUE

Le Dixie Fire brûle une colline en direction de Diamond Mountain Road. près de Taylorsville dans le comté de Plumas, en Californie, le vendredi 13 août 2021. (AP Photo/Noah Berger)

À l’aide de leur modèle statistique, l’équipe – également du La John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences et l’Environmental Systems Research Institute de Redlands, en Californie – ont découvert que la fumée des incendies de forêt avait un impact sur les cas et les décès de COVID-19 jusqu’à quatre semaines après l’exposition.

Dans tous les comtés, l’étude a révélé qu’une augmentation quotidienne de 10 µg/m3 de PM 2,5 chaque jour pendant 28 jours était associée à une augmentation de 11,7% des cas de coronavirus et à une augmentation de 8,4% des décès.

Le comté de Whitman à Washington a montré l’effet le plus important sur les cas de COVID-19, le pourcentage du nombre total de cas attribuable aux niveaux élevés de PM 2,5 des jours d’incendie de forêt à 18,2 %.

De plus, Calaveras, en Californie, a montré l’effet le plus important sur les décès par coronavirus avec un pourcentage du total des décès dus au COVID-19 attribuable à des niveaux élevés de PM 2,5 les jours d’incendie de forêt à 137,4%.

Le comté de Butte dans le Golden State – où l’incendie du complexe nord a fait des ravages l’année dernière – est en tête de liste pour les deux pourcentages, avec 17,3 % du total des cas attribuables à des niveaux élevés de PM 2,5 les jours d’incendie de forêt et 41 % du total des décès dus au COVID-19 attribuables à niveaux élevés de PM 2,5 les jours d’incendie de forêt.

La saison des incendies de forêt 2020 a été historique, brûlant plus de 10 millions d’acres aux États-Unis et plus de 4 millions d’acres rien qu’en Californie.

Les impacts d’une sécheresse historique et du changement climatique ont entravé les efforts de lutte contre les incendies, qui tourmentent à nouveau l’Occident aujourd’hui.

Selon le National Interagency Fire Center, il y a maintenant plus de 25 000 pompiers forestiers et personnel de soutien travaillant sur 103 grands incendies et complexes qui ont brûlé plus de 2,4 millions d’acres.

COMMENT VOUS PROTÉGER CONTRE LA FUMÉE DES FEUX SAUVAGES — MÊME À DES MILLIERS DE KM

Plus de 40 000 incendies de forêt ont brûlé 3 893 239 acres à travers le pays cette année, a indiqué l’agence.

De plus, les cas de coronavirus aux États-Unis ont récemment augmenté avec la propagation de la variante delta hautement transmissible.

“L’année 2020 a apporté des défis inimaginables en matière de santé publique, avec la convergence de la pandémie de COVID-19 et des incendies de forêt dans l’ouest des États-Unis. Dans cette étude, nous fournissons la preuve que le changement climatique – qui augmente la fréquence et l’intensité des incendies de forêt – et la pandémie sont une combinaison désastreuse », a déclaré Francesca Dominici, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Kecia Harris, avec le département des services environnementaux, nettoie la chambre d’un patient combattant le coronavirus à l’hôpital Our Lady of Angels de Bogalusa, Louisiane, le lundi 9 août 2021. (Chris Granger/The Advocate via AP)

“Le changement climatique apportera probablement des conditions plus chaudes et plus sèches à l’ouest, fournissant plus de carburant pour les incendies à consommer et améliorant encore l’activité des incendies. Cette étude fournit aux décideurs des informations clés sur la façon dont les effets d’une crise mondiale – le changement climatique – peuvent avoir des effets en cascade sur les crises mondiales simultanées – dans ce cas, la pandémie de COVID-19 », a-t-elle déclaré.

Selon l’Environmental Protection Agency, le nombre de jours de mauvaise qualité de l’air enregistrés en 2021 par les moniteurs de pollution à l’échelle nationale est plus du double du nombre à ce jour au cours de chacune des deux dernières années.

Les Centers for Disease Control and Prevention soulignent également sur son site Web que des publications scientifiques récentes suggèrent que l’exposition à la pollution atmosphérique aggrave les symptômes et les résultats du coronavirus.

Les PM 2,5, ou les particules mesurant 2,5 micromètres de diamètre, peuvent irriter les poumons, provoquer une inflammation, altérer la fonction immunitaire et augmenter la susceptibilité aux infections respiratoires. L’exposition à la fumée est liée à des problèmes de santé à court et à long terme, notamment une diminution de la fonction pulmonaire, un système immunitaire affaibli, des taux plus élevés de grippe et même des hospitalisations et des décès.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon le CDC, les personnes souffrant d’asthme, de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), de maladie cardiaque, les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement à risque, car les symptômes peuvent inclure des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, de la toux, des crises d’asthme, des picotements des yeux, des irritations de la gorge, un écoulement nez, sinus irrités, maux de tête, fatigue, douleurs thoraciques et accélération du rythme cardiaque.

Il est conseillé aux personnes se trouvant dans des zones d’incendie ou des zones où la dérive de fumée est probable de créer des environnements de vie propres, de s’abriter dans un abri d’air plus propre ou un espace d’air plus propre si la qualité de l’air intérieur de la maison ne peut pas être maintenue suffisamment propre et de porter un ajustement testé, NIOSH- respirateur approuvé N95 ou P100, consulte les directives locales et surveille les prévisions de l’icône externe de l’indice de qualité de l’air (IQA) de l’EPA et d’autres ressources.

Les chercheurs examinent actuellement si les PM 2.5 sont un porteur potentiel de coronavirus.