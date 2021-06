Certains d’entre vous pourraient obtenir un deuxième remboursement d’impôt de l’IRS cette année – .

L’IRS joue actuellement un énorme jeu de rattrapage, maintenant que nous sommes plus d’un mois après la date limite de dépôt fédérale prolongée du 17 mai – la date qui a été choisie pour donner aux gens plus de temps pour finaliser leurs impôts comme en raison des complications persistantes liées à la pandémie de coronavirus.

Pour avoir une idée de la sauvegarde de l’IRS, l’agence fiscale a déclaré qu’au 23 juin 2021, 17,5 millions de déclarations de revenus fédérales individuelles non traitées devaient encore être traitées. “Les déclarations non traitées incluent les déclarations de l’année d’imposition 2020 telles que celles nécessitant une correction du montant du crédit de remboursement de récupération ou la validation des revenus de 2019 utilisés pour calculer le crédit d’impôt sur le revenu gagné (EITC) et le crédit d’impôt supplémentaire pour enfants (ACTC)”, note l’IRS sur son site officiel. «Ce travail ne nous oblige pas à correspondre avec les contribuables, mais nécessite un traitement spécial de la part d’un employé de l’IRS, donc, dans ces cas, il faut plus de 21 jours à l’IRS pour émettre un remboursement connexe.» Et en parlant de remboursement, certaines personnes pourraient en fait obtenir un deuxième remboursement cette année, en plus du remboursement normal qu’elles pourraient recevoir une fois que l’IRS aura traité leur déclaration de revenus. Dans cet article, nous examinerons de plus près le remboursement du chômage de l’IRS, rendu possible par le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de mars.

Cette législation exclut jusqu’à 10 200 $ d’indemnités de chômage d’être imposable pour 2020. Compte tenu de la nature extraordinaire de l’année pandémique que nous avons tous vécue, l’idée derrière l’inclusion de cet avantage dans le projet de loi de relance était que les gens devraient obtenir une pause sur le revenu sans emploi étant imposable , comme d’habitude. Et donc, l’IRS restitue une partie de ce que l’agence fiscale aurait pu percevoir auprès de vous via des remboursements ce printemps et cet été.

Cependant, il y a un problème – un nombre non négligeable de personnes avaient déjà déposé leurs déclarations de revenus fédérales, énumérant les revenus de chômage qu’elles percevaient, avant l’adoption de la loi de relance. Cela signifie que l’IRS doit revenir et ajuster ces déclarations de revenus, en envoyant des remboursements supplémentaires, après ajustement, si nécessaire.

Voici l’une des dernières mises à jour de l’IRS dans ce sens :

Plus tôt ce mois-ci, l’agence fiscale a envoyé plus de 2,8 millions de remboursements aux contribuables qui avaient initialement payé des impôts sur leur indemnité de chômage avant que le plan de sauvetage américain ne change les choses.

“Les efforts de l’IRS pour corriger les trop-payés d’indemnisation du chômage aideront les contribuables les plus touchés à éviter de produire une déclaration de revenus modifiée”, a noté l’IRS dans un communiqué de presse. «Jusqu’à présent, l’IRS a identifié 13 millions de contribuables qui pourraient être éligibles à l’ajustement. Certains recevront des remboursements, qui seront émis périodiquement, et certains verront le trop-payé appliqué aux impôts dus ou à d’autres dettes. Pour certains, il n’y aura pas de changement.

« L’American Rescue Plan Act de 2021 (ARPA) excluait jusqu’à 10 200 $ d’indemnités de chômage par contribuable payé en 2020. Les 10 200 $ sont le montant maximum qui peut être exclu lors du calcul du revenu imposable ; ce n’est pas le montant des remboursements.

Surtout, l’IRS semble être un peu en retard sur l’émission de la prochaine série de ces remboursements. L’agence a déclaré dans ce communiqué de presse qu’elle prévoyait de le faire à la mi-juin, mais de toute évidence, cette fenêtre est passée.

“L’examen des déclarations et le traitement des corrections se poursuivront au cours de l’été alors que l’IRS continue d’examiner les déclarations les plus simples, puis se tourne vers des déclarations plus complexes”, selon l’IRS. « Les contribuables recevront des lettres de l’IRS, généralement dans les 30 jours suivant l’ajustement, les informant du type d’ajustement qui a été effectué (comme le remboursement, le paiement du paiement de la dette de l’IRS ou la compensation de paiement pour d’autres dettes autorisées) et le montant de l’ajustement . “

