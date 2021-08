Certains d’entre vous reçoivent un nouveau paiement de 1 400 $ • .

Il y a de très bonnes chances que le paiement de relance de 1 400 $ que beaucoup d’entre nous ont reçu il y a quelques mois soit le dernier chèque de secours unique que nous recevons du gouvernement fédéral pendant la pandémie. Nous avons expliqué pourquoi c’est le cas dans un article précédent – ​​et pourquoi les vérifications actuelles du crédit d’impôt pour enfants ne comptent pas comme le nouveau paiement de relance auquel nous faisons référence. Néanmoins, il existe des exceptions à chaque règle. Et pour une population très restreinte, cette estimation ne s’applique pas. Certains d’entre vous reçoivent certainement un autre chèque de relance de 1 400 $. Quoi qu’il en soit, en 2022, et tant que vous répondez à quelques exigences importantes.

Un autre chèque de relance pour 1 400 $ à venir

Cela peut sembler contradictoire avec notre estimation précédente selon laquelle un quatrième contrôle de relance ne deviendra pas une réalité. Ce nouveau paiement auquel nous faisons référence compte certainement comme un chèque n ° 4, mais – et écoutez-moi bien – ce n’est pas non plus vraiment le genre de quatrième chèque auquel nous faisions référence. Allons de l’avant et appelons celui-ci le paiement de relance de Schrödinger.

Parlons aussi brièvement de ce que nous voulions dire avec notre prédiction. Nous faisons spécifiquement référence à la possibilité que le Congrès approuve un projet de loi finançant une nouvelle série de chèques de relance, à l’instar des trois premiers (qui étaient de 1 200 $, 600 $ et 1 400 $, dans cet ordre).

Les vérifications actuelles du crédit d’impôt pour enfants ne comptent pas, car elles étaient déjà financées par la loi de relance de 1 900 milliards de dollars de mars. Et parce qu’il s’agit en réalité de la moitié d’un acompte d’un crédit d’impôt 2022. Pendant ce temps, il y a un autre chèque de relance à venir pour certains d’entre vous en 2022, selon le magazine Fortune. Alors, qu’est-ce qui donne ?

Paiements pour les nouveau-nés

Accoucher cette année est le facteur décisif. Les parents qui accueillent un nouveau-né à tout moment en 2021 sont probablement éligibles à un autre chèque de relance, pour 1 400 $, en 2022, selon Fortune et Insider. Ils obtiendraient ce chèque lors du dépôt de leurs impôts fédéraux en 2022.

La raison pour laquelle ce paiement ne devrait pas vraiment compter comme le quatrième chèque de relance dont nous avons dit qu’il ne viendrait probablement pas, c’est parce qu’il ne s’agit pas en fait d’un nouveau chèque. Le financement de celui-ci était déjà rendu possible par la loi de relance de mars. Lorsque les gens se demandent si nous obtiendrons ou non un autre paiement, ce qu’ils veulent dire, c’est si un autre sera approuvé ou non. Et en ce moment, avec le Congrès secoué par la partisanerie et l’administration Biden concentrée sur d’autres priorités comme les infrastructures et l’Afghanistan, il est difficile d’être optimiste à ce sujet.

Encore deux points

Pendant ce temps, il y a quelques mises en garde importantes concernant le nouveau contrôle de relance dont les parents doivent être conscients.

Premièrement, il n’est peut-être pas surprenant qu’il y ait un seuil de revenu. Les déclarants uniques ne peuvent pas gagner plus de 75 000 $ par année en revenu brut ajusté pour recevoir ce paiement. Pour les couples, leur revenu doit être inférieur à 150 000 $ pour obtenir le paiement intégral. Les 1 400 $ sont réduits pour les revenus supérieurs à ces niveaux. Et il disparaît complètement pour les déclarants célibataires qui gagnent plus de 80 000 $ et les couples qui gagnent plus de 160 000 $.

Les 1 400 $ ne sont pas non plus le seul argent que ces nouveaux parents recevront. N’oubliez pas les versements continus du crédit d’impôt pour enfants.

Tout parent qui accueille un nouveau-né en 2021 est admissible au crédit d’impôt pour enfants temporairement élargi. Ce qui, encore une fois, a été rendu possible par la loi de relance de 1 900 milliards de dollars. Dirigez-vous vers le portail de crédit d’impôt pour enfants de l’IRS pour apporter des modifications à vos informations, telles que l’ajout d’une nouvelle personne à charge. Selon la date de naissance de l’enfant, par exemple à la fin décembre, il pourrait être trop tard pour que les vérifications mensuelles du crédit d’impôt pour enfants reflètent le changement. Auquel cas, les parents obtiendraient l’argent l’année prochaine, après avoir déclaré leurs impôts en 2022.