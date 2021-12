Certains des dinosaures les plus rapides du monde vivaient à La Rioja

12/12/2021 à 11:03 CET

Certaines espèces de théropodes (dinosaures carnivores bipèdes) pourrait courir à 45 kilomètres par heure, selon une étude réalisée sur des empreintes fossiles et qui a été dirigée par le chercheur de l’Université de La Rioja, Pablo Navarro.

La découverte, à laquelle l’Université Complutense de Madrid (UCM) a également participé et publiée dans la revue Scientific Reports, a permis d’établir l’une des vitesses de course les plus rapides calculées à ce jour sur la base des traces fossiles laissées par ces animaux.

Les traces ont été localisées dans deux gisements à Igea (La Rioja), datant du Crétacé inférieur (entre 145 et 100 millions d’années).

L’une d’elles (La Torre 6A) contient cinq empreintes de pas et l’autre (La Torre 6B), sept, toutes avec trois doigts et plus longues que larges.

« Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer l’espèce qui les a laissés, nous pensons qu’ils ont été fabriqués par des dinosaures carnivores de taille moyenne — Environ deux mètres de haut et entre quatre et cinq mètres de long —, probablement de la famille des spinosauridés ou des carcharodontosauridés & rdquor ;, précise Navarro.

Carnivores rapides et agiles

Sur la base des angles et des distances entre les pistes, les chercheurs ont calculé que l’un des dinosaures Il roulait à une vitesse comprise entre 23,4 et 37,1 km/h, et l’autre, encore plus rapide, entre 31,7 et 44,6 km/h.

Cette dernière fait partie des trois meilleures vitesses estimées pour les théropodes dans le monde. En plus de la grande vitesse, cette recherche a confirmé l’agilité de ces dinosaures.

En comparaison, la vitesse d’un cheval au galop est d’environ 50 km/h.

L’une des traces montre une augmentation régulière et constante de la vitesse, tandis que l’autre montre un brusque changement de direction dans la course, ce que les auteurs interprètent comme une preuve que l’animal manœuvrait en courant.

« Avoir pu déduire pas à pas les changements de direction et de vitesse des dinosaures nous informe que pourraient faire des ajustements rapides à leur trajectoire et confirme qu’ils pourraient être des prédateurs agiles et très maniables, doté d’une grande capacité d’adaptation au comportement de ses proies & rdquor;, complète Javier Ruiz, chercheur au Département de géodynamique, stratigraphie et paléontologie de l’UCM.

Ces données corroborent les études menées au cours des dernières décennies à travers l’analyse des restes osseux et l’application des connaissances de la biomécanique et « nous permettent de détailler avec une précision croissante la façon dont les dinosaures se déplaçaient et vivaient, fournissant des informations précieuses sur leurs capacités et leurs relations avec les dinosaures. l’environnement & rdquor;, conclut Navarro.

Image principale : SINC

Étude de référence : https://www.nature.com/articles/s41598-021-02557-9

