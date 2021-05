Certains des effets négatifs du vaccin Johnson & Johnson sont liés à l’anxiété par le CDC

Un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention a révélé que l’anxiété est à blâmer pour une série d’effets indésirables du vaccin Johnson & Johnson, plutôt que pour le vaccin lui-même.

Du 7 au 9 avril, le CDC a reçu des rapports de «grappes d’événements liés à l’anxiété» après que les patients aient reçu le J&J vaccin, y compris hyperventilation, pression artérielle basse, maux de tête, difficultés respiratoires, étourdissements, nausées et évanouissements, entre autres, dans cinq sites de vaccination de masse.

Sur quatre de ces sites, les administrateurs ont temporairement suspendu l’offre de vaccins contre le coronavirus en raison de la fréquence relative élevée des évanouissements de patients – 8,2 personnes pour 100000, selon le CDC. À titre de comparaison, 0,05 personne pour 100 000 évanouissement après avoir reçu un vaccin contre la grippe.

Après avoir mené des entretiens avec les 64 patients (sur 8 624) qui présentaient ces symptômes, le CDC a conclu qu’aucun des cas ne répondait à sa définition d’effets secondaires graves, et la majorité a été résolue dans les 15 minutes. Les chercheurs ont attribué les symptômes à l’anxiété plutôt qu’à des écarts entre les J&J vaccin et ses homologues Pfizer et Moderna.

En fait, la principale différence entre Johnson & Johnson – également connu sous le nom de vaccin Janssen – et les autres vaccins est qu’il ne nécessite qu’une seule dose, ce qui, selon le CDC, pourrait être la source d’une anxiété accrue autour de lui.

«Parce que le vaccin Janssen COVID-19 est administré en une seule dose, ce vaccin pourrait être une option plus attrayante pour les personnes qui ont une aversion pour les aiguilles», indique le rapport. «Par conséquent, il est possible que certaines personnes souhaitant se faire vacciner par Janssen COVID-19 soient plus prédisposées aux événements liés à l’anxiété après avoir été vaccinées.»

Les évanouissements étaient pour la plupart très concentrés dans le groupe éligible le plus jeune – ceux âgés de 18 à 29 ans. Le rapport a constaté que, à prévoir, étant donné que les adolescents ont les taux les plus élevés d’étourdissements et d’évanouissements après d’autres vaccins.

Les administrateurs de vaccins recommandés par les CDC observent les patients pendant au moins 15 minutes après l’injection, afin de les surveiller pour les effets liés à l’anxiété.

Les effets indésirables décrits dans l’étude ne sont pas liés aux 17 cas de patients développant des caillots sanguins, ce qui a conduit à une pause à l’échelle nationale du J&J l’utilisation du vaccin à la mi-avril. Le CDC a constaté que ces cas étaient extrêmement rares et, avec la FDA, a levé la pause après 10 jours. Le vaccin comporte désormais un avertissement pour les femmes de moins de 50 ans concernant le risque de développer un caillot sanguin.

Biden limite les voyages depuis l’Inde alors que le coronavirus augmente

La campagne de vaccination américaine a récemment franchi une étape importante, puisque plus de 100 millions de personnes sont entièrement vaccinées, ce qui représente un quasi-doublement depuis la fin du mois de mars. Et tandis que le nombre de cas est en baisse aux États-Unis, la moyenne quotidienne étant à son plus bas total depuis la mi-octobre, les cas de virus mondiaux ont atteint un nouveau sommet la semaine dernière, selon le New York Times.

Une grande partie de la flambée est due à une deuxième vague en Inde, qui représente désormais plus de 40% des nouveaux cas dans le monde, selon le Times. Comme Jen Kirby et Umair Irfam l’ont rapporté pour Vox, les hôpitaux indiens ont désespérément besoin d’oxygène, de ventilateurs, de lits et de vaccins, avec moins de 2% du pays entièrement vaccinés.

L’administration Biden a promis d’envoyer des fournitures, y compris des matières premières pour la fabrication de vaccins, bien que certains experts aient appelé à la levée des règles de propriété intellectuelle pour les vaccins contre le coronavirus afin que l’Inde, un leader mondial de la fabrication, puisse rattraper son retard. L’administration envisage cette option, mais entre-temps, les États-Unis imposeront des restrictions sur les voyages en provenance de l’Inde à partir de mardi.

Dans une déclaration à CNN, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le nombre élevé de cas en Inde, ainsi que de nouvelles variantes potentielles, avait conduit à la création de la politique. Les ressortissants étrangers qui ont séjourné en Inde au cours des 14 derniers jours se verront temporairement interdire d’entrer aux États-Unis. La règle ne s’appliquera pas aux citoyens américains, aux résidents permanents et aux travailleurs humanitaires.