Certains des meilleurs jeux PC de 2021 sont en vente au guichet automatique

Capture d’écran : Gog / CD Projekt / Kotaku

Les offres de jeux vidéo sont devenues une tradition de vacances pour la plupart des joueurs qui cherchent à obtenir les meilleurs prix sur les jeux qu’ils ont manqués au cours de l’année. Et Gog.com a certains des favoris de Kotaku de 2021 et des années précédentes, en vente tout au long de la nouvelle année.

Gog propose plus de 3 500 offres sur son site pour les soldes d’hiver, mais voici quelques points saillants à vérifier :

Psychonautes 2

Cette suite époustouflante est un jeu incontournable pour son excellente combinaison de plate-forme, de combat et de narration. Psychonauts 2 gère l’équilibre précaire de livrer une histoire touchante et, parfois, sombre tout en restant léger et amusant, et il ne laisse jamais son gameplay glisser. Psychonauts 2 est disponible sur le Game Pass de Microsoft, mais pour ceux qui n’ont pas d’abonnement, vous pouvez le récupérer pour 38,99 $.

La porte de la mort

Tant de choses sont emballées dans la porte de la mort d’Acid Nerve, et elles se déploient au fur et à mesure que vous continuez à jouer. Le travail et la prémisse apparemment simples du jeu deviennent beaucoup plus compliqués que vous n’auriez pu l’imaginer. Le combat est à la fois punitif mais accessible. Et le monde est impeccablement construit avec des arrière-plans esthétiques et musicaux qui évoquent une essence similaire à celle des précédents jeux The Legend of Zelda. Il est en vente pour 14,99 $

Zibeline

Enfin, un jeu avec suffisamment de sable pour rivaliser avec Dune. Renata Price de Kotaku décrit Sable en disant : « Le plus beau jeu que j’ai jamais vu, une bande-son excellente, une atmosphère impeccable, une écriture charmante, une conception sonore délicieuse, un style d’animation unique, un cadre phénoménal et un sens de l’aventure que je n’ai pas vu égalé depuis Outer. Sauvages. C’est un gros éloge pour le moins, et vous pouvez savoir si elle a raison si vous l’achetez pour 18,74 $.

Cryptage

Le développeur Daniel Mullins, qui a également réalisé Pony Island et The Hex, pourrait être décrit comme le M. Night Shyamalan des jeux. Et si cela ne suffit pas à au moins piquer votre intérêt pour son dernier titre Inscryption, alors je ne sais pas ce qui le fera. Si vous recherchez un jeu avec ce quelque chose de spécial qui manque à de nombreux titres AAA, cela pourrait être un excellent jeu à mettre sur votre carnet de commandes. Ou, vous pouvez y jouer maintenant pendant qu’il est en vente pour 15,99 $

Le pack d’assistance de la Fondation de l’histoire du jeu vidéo

Ce mini pack comprend les classiques Warhammer 40,000 : Chaos Gate et Darklands, mais l’achat ne vous donne pas seulement deux jeux supplémentaires pour votre collection. Tous les bénéfices du pack vont à la Video Game History Foundation, qui est une organisation à but non lucratif axée sur la renaissance de l’histoire du jeu vidéo. La question de la préservation du jeu n’est pas nouvelle, mais il y a certainement eu des pertes en 2021 qui ont souligné à quel point elle est cruciale. Les serveurs des trois premiers jeux Little Big Planet ont été désactivés, Metal Gear Solid 2, 3 et 5 ne sont pas achetables, Grand Theft Auto V Online a été supprimé pour les plates-formes qui ont tout déclenché : la PlayStation 3 et la Xbox 360, et un certain nombre d’autres jeux ont été partiellement ou entièrement nettoyés sous une forme ou une autre. Le pack coûte 5,99 $ et est disponible jusqu’au 5 janvier.

Pourtant, il y a encore plus de jeux disponibles en vente chez Gog. Certains des favoris du backlog incluent The Witcher III, Fallout: New Vegas et Horizon Zero Dawn. Bon jeu, sales animaux.