Certains des sites Web les plus populaires étaient hors ligne (mis à jour)

Mise à jour : 8 juin 2021 (6 h 49 HE) : Il semble que la panne soit provisoirement terminée, avec The Verge, Reddit, Twitch et d’autres qui fonctionnent à nouveau.

“Le problème a été identifié et un correctif est en cours de mise en œuvre”, a noté le fournisseur de CDN Fastly sur son tableau de bord d’état à 6h44 HE.

Article original : 8 juin 2021 (6 h 39 HE) : Une variété de sites Web semblent être mis hors ligne ou souffrent d’un accès intermittent en ce moment, et le coupable semble être un important fournisseur de réseau de diffusion de contenu (CDN).

Les goûts de The Verge, Reddit, Pinterest, Twitch, The Guardian, Stack Overflow et la BBC sont tous affectés par la panne, qui semble être causée par un problème majeur avec le fournisseur de CDN Fastly (h/t : Matt Taylor).

“Nous continuons d’enquêter sur ce problème”, lit la dernière mise à jour de Fastly sur son tableau de bord d’état à 10h26 UTC (6h26 HE). Le tableau de bord lui-même affiche des « performances dégradées » sur pratiquement tous ses nœuds.

Nous mettrons à jour l’article lorsque la situation s’améliorera et que Fastly révèlera la raison de la panne. Existe-t-il d’autres sites Web majeurs concernés par ce problème ? Faites-nous savoir ci-dessous.