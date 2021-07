Certains écrans de la série Samsung Galaxy S20 meurent sans raison apparente

in

TL;DR

Certaines unités Samsung Galaxy S20 et S20 Plus rencontrent de graves problèmes d’écran. L’écran des téléphones concernés devient vert et/ou blanc, rendant les appareils inutilisables.

La série Galaxy S20 de Samsung était l’une des familles de téléphones les plus riches en fonctionnalités de l’année dernière, et ces appareils sont toujours assez géniaux aujourd’hui. Malheureusement, il semble que certains propriétaires signalent un défaut majeur de l’écran.

Certains propriétaires de Galaxy S20 et S20 Plus se sont rendus sur le forum d’assistance de Samsung, Reddit et d’autres plates-formes pour se plaindre du scintillement de l’écran qui finit par faire que tout l’écran devient vert et/ou blanc (h/t : Android Police). Regardez une vidéo YouTube d’un consommateur concerné ci-dessous.

Le problème signifie que les téléphones sont effectivement rendus inutiles car les propriétaires ne peuvent pas distinguer ce qui est sur leur écran. Certains utilisateurs concernés ont également noté qu’ils n’avaient pas laissé tomber leurs téléphones, ce qui suggère qu’il s’agit soit d’un problème matériel, soit d’un problème logiciel.

Il semble également qu’une réinitialisation d’usine ne résolve pas les problèmes, selon un utilisateur du forum Samsung, un autre affirmant qu’ils ont finalement dû remplacer leur écran.

Nous avons demandé à Samsung de commenter le problème et mettrons à jour l’article si/quand la société nous répondra. Avez-vous un téléphone de la série Galaxy S20 affecté par ce problème ? Faites-le nous savoir via la section commentaires ci-dessous.