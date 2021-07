Certains écrans Samsung Galaxy S20 tombent déjà en panne après seulement un an

Les Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et S20 Ultra étaient trois des meilleurs téléphones Android de 2020 et restent d’excellentes options à considérer si vous ne voulez pas dépenser plus de 700 $ pour un nouveau produit phare de Samsung. Malheureusement, il semble que certains propriétaires de téléphones de la série Galaxy S20 rencontrent un grave problème d’affichage qui les rend essentiellement inutiles (via Android Police).

Selon les plaintes des utilisateurs concernés sur le forum communautaire de Samsung, Reddit et YouTube, le problème fait que tout l’écran devient vert ou blanc. La plupart d’entre eux disent qu’ils ont commencé à remarquer des problèmes de scintillement quelques jours avant que leurs écrans ne commencent à devenir verts ou blancs. Ils affirment également que leurs téléphones n’ont été endommagés d’aucune façon, la raison du problème n’est donc pas claire.

Bien qu’un modérateur du forum de la communauté Samsung ait suggéré aux utilisateurs concernés de démarrer leurs appareils en mode sans échec pour résoudre le problème, cela ne semble pas du tout aider. Une réinitialisation d’usine ne fait aucune différence non plus. Si le problème est causé par un bogue logiciel, Samsung publiera probablement une mise à jour avec un correctif pour les téléphones de la série Galaxy S20 dans un proche avenir.

Heureusement, le problème ne semble pas être aussi répandu que les problèmes d’écran tactile qui ont affecté le Galaxy S20 FE lors de son premier lancement. Samsung a dû déployer plusieurs mises à jour logicielles pour corriger les touches fantômes et la mauvaise réactivité. Certaines unités Galaxy S20 Ultra ont également été affectées par un problème de teinte verte l’année dernière, mais le problème a rapidement été résolu avec une mise à jour. Des problèmes similaires ont également été signalés par les propriétaires de OnePlus 8 et 8 Pro.

Android Central a contacté Samsung pour un commentaire et mettra à jour l’histoire si la société répond.

